'الفأر المستحم' يشغل الإنترنت والإعلام العالمي

شريط فيديو يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حيوانا يشبه الفأر وهو يقف في حوض الاستحمام ويمرّر الصابون على جسمه، كما يفعل الإنسان تماما.

العرب

الفأر يريد تنظيف نفسه

هوراز( البيرو)- شاهد الملايين حول العالم بإعجاب قبل أيام مقطع فيديو لفأر لطيف يستحم بالصابون، ويحاول أن ينظف جسمه جيدا. ولاقى الفيديو إعجاب الملايين المتابعين، نظرا لسلوك الفأر المشابه للبشر تماما.

وقال هوسيه كوريا، الشاب الذي قام بتصوير مقطع الفيديو وبثه على صفحته على يوتيوب وهو من مدينة هوراز في البيرو “كنت على وشك الاستحمام، ورأيت هذا الحيوان يستحم تماما مثل الإنسان، وأعتقد أنه فقط كان يريد تنظيف نفسه”.

وأضاف “أنا أهتم بالحيوانات، لذا أردت حماية خصوصيته، فقمت بتصوير مقطع مدته 30 ثانية وتركته يذهب، ولم أتوقع أبدا أن ينتشر الفيديو بهذه الصورة”. وتحت عنوان “حقيقة الجدل حول الفأر المستحم”، تدخل الإعلام العالمي لشرح القصة.

وقال موقع “بيزنس إنسايد” لقد شاهد الكثيرون فيديو “الفأر المستحم” عقب بثه على موقع يوتيوب وانتقاله إلى مواقع رديت وتويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي، لقد اجتاح الفيديو العالم أجمع وظل الناس ما بين مصدق ومكذب له، لكن الفيديو حقيقي بالفعل، أما ما ظهر فيه فهو موضع جدل.

وحسب الموقع، يظهر في الشريط حيوان يشبه الفأر، وهو يقف في حوض الاستحمام ويمرّر الصابون على جسمه، كما يفعل الإنسان تماما.

ونقلت مجلة “نيوزويك” الأميركية عن عالم الأحياء دلاس كرينتزل، قوله “هذا ليس فأرا، فرأسه أكبر من رأس الفأر، كما أنه يقف على قدميه الخلفيتين بسهولة والفأر لا يفعل ذلك، أيضا لهذا الحيوان ذيل قصير صلب.. كل هذه صفات حيوان الباكارانا، وهو قارض يشبه الفأر”.

ونقل موقع “جيزمودو” الأميركي للعلوم عن عالم الأحياء بجامعة هلسينكي، البروفيسور توماس إيفيلو قوله “لا أعتقد أن هذا الحيوان يستحم، بل يحاول التخلص من الصابون الذي يملأ جسده ويضايقه، وربما يكون هناك شخص ما قد وضع عليه الصابون أو سقط في كمية منه”، وأضاف إيفيلو “بالتأكيد هذا الحيوان

يتألم”.

وحسب موسوعة “ويكيبيديا”، حيوان الباكارانا هو حيوان قارض يشبه الفأر، بطيء الحركة، وموطنه الأصلي هو أميركا الجنوبية، ولدى الباكارانا جسم سمين وضخم، حيث يزن حوالي 15 كيلوغراما، وطوله 79 سم، وله ذيل سميك، ورأسه أضخم من الفأر بكثير.