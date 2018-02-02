قنوات حكومية تتسلم مهمة نقل الدوري السعودي بدلا من إم بي سي برو

اتحاد الكرة سيفك الارتباط مع قنوات 'إم.بي.سي. برو' قبل نهاية الموسم الحالي، وإرساء الدوري على قنوات جديدة تعود ملكيتها للدولة، وتديرها شركة عالمية.

العرب

أزمة إم بي سي برو تخرجها من المنافسة على نقل الدوري السعودي

الرياض - تنهي شبكة قنوات "إم بي سي برو"، الناقل الحصري للدوري السعودي لكرة القدم، بثها بنهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب الخسائر التي تكبدتها وتزايد الديون عليها.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس، أن القنوات كانت تعتمد على دخل مالي وحيد وهو الإعلانات لعدم تمكنها من تشفير الدوري السعودي، وهذا لا يغطي سوى 20 في المئة من تكاليف نقل الدوري.

وتمكنت مجموعة أم بي سي من الحصول على عقد نقل المسابقات الكروية في السعودية حصريا، في أضخم اتفاقية لحقوق البث التلفزيوني في المملكة بقيمة 4 مليارات و100 مليون ريال سعودي، أو ما يعادل 1.093 مليار دولار.

وقال مصدر مطلع، العام الماضي، إن إدارة قنوات إم بي سي برو، الناقل الحصري لمباريات دوري عبداللطيف جميل للمحترفين وبطولات كأس الملك وكأس ولي العهد والسوبر السعودي، كانت تدرس عرضين مقدمين من قناتي الرياضية السعودية وأبوظبي الرياضية لشراء حقوق نقل 90 مباراة من مباريات الدوري، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها القناة، والتي أجبرتها على دراسة العرضين بعد أن رفضت هذه الفكرة في الموسمين

السابقين.

وأضاف المصدر أن عدم وجود استثمار حقيقي في الدوري السعودي وضعف السوق الإعلاني جعلا القناة تعتمد على مورد مالي وحيد وهو الإعلانات التجارية قبل المباريات وبعدها وبين الشوطين، وهو الأمر الذي لا يغطي المصروفات.

وبين المصدر أن مجموعة أم بي سي تكفلت بتسيير أمور قنوات "إم بي سي برو" لمدة عامين، قبل أن تستقل وتعتمد على مواردها الذاتية لتسيير أمورها، وأشار إلى أنه كان من المفترض خلال الصيف الماضي أن تستقل قنوات إم بي سي برو بشكل شبه تام عن المجموعة من الناحية الإدارية والمالية.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي فك الارتباط مع قنوات “إم.بي.سي. برو” قبل نهاية الموسم الحالي، وإرساء الدوري على قنوات جديدة تعود ملكيتها للدولة، وتديرها شركة عالمية.

وأوضحت المصادر أن هذه القنوات ستنطلق تجريبيا في مارس المقبل بقناة واحدة، على أن يتم إطلاق القنوات الخمس مع بداية الموسم الرياضي المقبل.

وأضافت أن القنوات الجديدة أنهت شراء مبنى الاستديوهات التحليلية الذي كانت قنوات “إم بي سي برو” تقدم برامجها من خلاله.

وذكر عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم في تصريحات صحافية سابقة، أن “إعادة هيكلة حقوق النقل التلفزيوني هدفها إيجاد مداخيل جديدة وإضافية للدوري السعودي”.

وواجهت شبكة إم بي سي برو سبورت انتقادات شديدة في ظل وجود قصور وعدم خبرة كبيرة، الأمر الذي نتجت عنه انتقادات عنيفة للقناة، والتي قامت بتشفير المباريات بخاصية الـhd عبر ريسيفر خاص بها يحمل اسم G Box. وحال نقل المباريات عبر قنوات أخرى، فإن هناك منافسة شرسة ستكون بين كافة البرامج في كل القنوات من أجل الحصول على أعلى نسبة مشاهدة.