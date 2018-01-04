الجمعة 2 فبراير/شباط 2018، العدد: 10888

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 2 فبراير/شباط 2018، العدد: 10888

رفع الحظر عن الكتاب العراقي

إن مرور خمسة عشر عاما على تغيير النظام وإيجاد علاقات اجتماعية وثقافية وسياسية جديدة لم تكن حاسمة كثيرا للانتباه إلى المؤلف العراقي والكتاب العراقي.

العرب وارد بدر السالم [نُشر في 2018/02/02، العدد: 10888، ص(14)]

بعد خمسة عشر عاما من تغيير النظام السياسي في العراق قررت -أخيرا- لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء “السماح لدور النشر العراقية ومؤلفي الكتاب العراقي بتصدير مطبوعاتهم بدون الحصول على إجازة التصدير وللأغراض كافة”، وهذا يعني رفع الحظر عن الكتاب العراقي الذي كان مقيداً بموجب قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي صدر بظرف الحصار المشدّد على العراق في التسعينات من القرن الماضي وظل ساري المفعول حتى 21 1- - 2018 وهو يوم قرار هذه اللجنة الذي اتخذته بعد أكثر من عشرين سنة، بقي فيها الكتاب العراقي يدور في حلقة محلية مفرغة ولا يستطيع الوصول حتى إلى أقرب دولة مجاورة، ليؤشر بذلك نوعاً من أنواع التعسف الذي مورس على حصار المثقف العراقي ضمن الحصار الاقتصادي الدولي العام على البلاد، لكنه كان حصاراً من الداخل إلى الداخل، لذلك سيجد الباحث والدارس والمؤرشف أن كثيراً من الكتب الأدبية في القصة والشعر والرواية والمسرح قد هوجرت كلياً وطواها النسيان في زحمة الإصدارات التالية ولم يعد أحد يهتم بها إلا من القلة القليلة، بل إن نسبة كبيرة من أصحابها قد هاجرت وهربت من البلاد في تلك الظروف المريرة التي لا ينساها العراقيون.

اليوم يعيد مجلس الوزراء عبر لجنته الاقتصادية الاعتبار إلى الكتاب العراقي وإطلاق سراحه وفك القيود عنه وفتح الحدود له، وهو أمر فيه نوع من الغرابة التي تثير سؤالاً مركزيا نتساءله بصدق: لماذا انتبهت اللجنة الاقتصادية إلى هذا الحظر اليوم وليس قبل 15 سنة؟ وما الذي جعلها تتأخر لمناصرة الثقافة العراقية وتوسيع رقعة انتشارها عبر السماح بتصدير كتبها إلى المعارض والمشاركة فيها.. حتى هذا الوقت؟

الطريف أن هذه الإشكالية هي اقتصادية وليست ثقافية، ومن اختصاص وزير التجارة وليس وزير الثقافة لأنها تدخل في باب الاستيراد والتصدير كأية سلعة تجارية مثل الرز والسكّر والشاي والحليب والجبنة والشوكولاتة. وبالتالي فوزارة الثقافة ليس لها “يد” في هذا التأخير، إنما وزارة التجارة التي نست أو تناست “الكتاب” لأنه لا يدخل ضمن فقرات البطاقة التموينية وأنه “سلعة” ليست مهمة إزاء فقرات “الغذاء” و“الدواء” التي تُناط مهمة استيرادها أو تصديرها بوزارة التجارة حصريا والتي تتكون مديرياتها وكوادرها البشرية والفنية من اقتصاديين لا عـلاقة لهم بالثقافة بمعناها المباشر، فثقافة الغذاء لها أولوية مطلقة أما ثقافة الفكر فهي أولوية ثانية أو ثالثة، حتى يتسنى لنا أن نفهم الكثير مما يحدث في هذه البلاد من تجاوزات على الثقافة بوصفها العام، لنشير بوضوح إلى أن إطلاق سراح الكتـاب العراقي ورفع الحظر عنه هما بسبب جدل طويل أثارته قطاعات جماهيرية واسعة ومنظمات المجتمع المدني ودور النشر وناشطون مدنيون وحقوقيون وبعض الصفحات الثقافية في صحفنا اليومية منذ أكثر من سنة، حتى وصل إلى مجلس رئاسة الوزراء ومن ثم وزارة التجارة، وقطعا وجدت وزارة الثقافة نفسها في موقف المطالِب برفع الحظر عن الكتاب العراقي، بعدما وجدت ذيوعه وانتشار مؤلفيه وحصدهم جوائز عربية وعالمية، وتوجّه الكتّاب إلى خارج البلاد لطبع مؤلفاتهم والترويج لها بدلاً من طبعها في الداخل لتقع ضمن الحصار القديم ولا يُسمح لها بالتصدير أو المشاركة في المعارض العربية والعالمية.

إن مرور خمسة عشر عاما على تغيير النظام وإيجاد علاقات اجتماعية وثقافية وسياسية جديدة لم تكن حاسمة كثيرا للانتباه إلى المؤلف العراقي والكتاب العراقي، بل وإلى الثقافة العراقية بوصفها الأكثر مضاءً وتأثيرا في اجتماعيات العلاقات الإنسانية والأدبية والأخلاقية، ومن ثم نرى أن مثل هذا القرار قد تأخر كثيرا وأن جيلا كاملا بعد 2003 لم يستفد منه إلا بالنزر اليسير.

كاتب عراقي

وارد بدر السالم

:: مقالات أخرى لـ وارد بدر السالم

رفع الحظر عن الكتاب العراقي, 2018/02/02

أيها الأدباء انتهى زمن الورق, 2018/01/25

ظواهر وأمراض , 2018/01/18

الجملة الاستهلالية في الرواية , 2018/01/11

العنوان في الرواية, 2018/01/04

أرشيف الكاتب

وارد بدر السالم

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

خطاب مرتقب لعباس أمام مجلس الأمن يأتي وسط توتر مع أميركا

2018-02-02

واشنطن تتهم دمشق بتطوير أنواع جديدة من الأسلحة الكيماوية

2018-02-02

الرباط تتهم المنظمات الحقوقية الدولية بـ'عدم الإنصاف'

2018-02-02

ماكرون يتوجه إلى السنغال للبحث في التعليم والبيئة

2018-02-02

مناورات عسكرية مرتقبة بين واشنطن وسول تثير غضب بيونغ يانغ

2018-02-02

قرقاش يدعو الأطراف اليمنية إلى المفاوضات بشأن أزمة عدن

2018-02-02

مثول طارق رمضان أمام قاضي التحقيق في إطار اتهامات بالاغتصاب

2018-02-02

اعتقال 29 امرأة في إيران معارضة لقانون فرض الحجاب

2018-02-02

واشنطن تتجه لحظر السلاح على جنوب السودان لإنهاء الصراع

2018-02-02

مخاوف بشأن غرق تسعين مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

2018-02-02

:: اختيارات المحرر

'إلا معك' أحدث عمل غنائي للنجمة السورية نسرين طافش

عراقي كردي يقدر الوقت بالدقيقة والثانية دون الاعتماد على ساعة

الإمارات تفتتح أطول مسار انزلاقي في العالم

نظرة المجتمع السلبية للمعاقين تحرمهم حقهم في الزواج

قنوات حكومية تتسلم مهمة نقل الدوري السعودي بدلا من إم بي سي برو

مجرم يطالب بالسجن الانفرادي حتى يتوب

مصممة أزياء تحيي لوحات فنية بطباعتها على التصاميم

عريس يترك عروسه لتأخرها على الزفاف

سباق التلاحق يطبع فرق المقدمة بالدوري الإماراتي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا