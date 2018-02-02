متفرقات رياضية: مانشستر سيتي ينسحب من صفقة رياض محرز

مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري برئاسة إبراهيم عثمان يعلن تعيين البرتغالي بيدرو بارني مديرا فنيا للفريق، لموسم ونصف.

العرب

صفقة لم تتم

◄ يشعر الدولي الجزائري رياض محرز بالذهول بعد فشل انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية، والتي أغلقت أبوابها مع نهاية الشهر الماضي.

ووفقا لما ذكرته تقارير فإن اللاعب رياض محرز ظل يهدد ليستر سيتي بعدم اللعب للفريق، بعد إفساده لصفقة انتقاله لمانشستر سيتي.

وكانت العديد من التقارير قد ذكرت أن اللاعب قدم طلبا لإدارة ليستر سيتي للسماح له بالرحيل إلى مانشستر سيتي الذي حاول أكثر من مرة ضم اللاعب خلال اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي.

◄ أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري برئاسة إبراهيم عثمان عن تعيين البرتغالي بيدرو بارني مديرا فنيا للفريق، لموسم ونصف.

وأتم الإسماعيلي الاتفاق مع بيدرو الذي عمل مساعدا لمواطنه مانويل جوزيه، المدرب الأسطوري للأهلي سابقا، في ولايته الثالثة عام 2011 ورشحه الأخير لقيادة الفريق “الأحمر” في 2012.

ودافع بيدرو (51 عاما) عن ألوان عدة أندية برتغالية بين 1985 و1999، كما أشرف على تدريب عدة أندية محلية أيضا قبل أن يعمل مساعدا لمدرب اتحاد جدة السعودي (2010-2011)، ثم مساعدا لمانويل جوزيه في الأهلي (2011-2012).

◄ أكد جمال السلامي، مدرب منتخب المغرب للمحليين، أنه توقع صعوبة مباراة ليبيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين، التي انتهت بفوز الأسود (3-1)، مشيرا إلى أن سيناريو المواجهة كان صعبا على الجمهور المغربي.

وقال السلامي في تصريحات عقب المباراة “إنها مباراة في نصف النهائي، وبالتالي لا ننتظر السهولة في مثل هذه المباريات، كان علينا أن نستخرج كل إمكانياتنا لمواجهة المنتخب الليبي، لكني طالبت اللاعبين بالصبر وعدم التسرع”.