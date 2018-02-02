إعفاء 28 رياضيا روسيا من الإيقاف

28 حالة تبين أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإثبات وجود خرق لقواعد مكافحة المنشطات فيها.

العرب

دعم الروس في ألعاب بيونغ تشانغ الأولمبية

لوزان (سويسرا) – ألغت محكمة التحكيم الرياضي الخميس، العقوبة بحق 28 رياضيا من 43 أوقفوا مدى الحياة على خلفية اتهامهم بالتنشط في دورة الألعاب الأولمبية 2014 في سوتشي الروسية، ما يتيح لعدد منهم المشاركة في أولمبياد 2018 هذا الشهر.

واعتبرت المحكمة أن الأدلة على إفادة الرياضيين المعنيين من نظام تنشط ممنهج برعاية الدولة الروسية، “لم تكن كافية”. وأضافت “في 28 حالة تبيّن أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإثبات وجود خرق لقواعد مكافحة المنشطات من قبل الرياضيين المعنيين”. وكان 42 من الرياضيين الـ43، قد تقدموا بطلبات استئناف إلى المحكمة.

وفي قرارها، رفعت المحكمة بشكل جزئي العقوبة بحق 11 من الرياضيين الـ43، متحدثة عن وجود “أدلة” على تنشطهم. وخفضت المحكمة العقوبة من الإيقاف مدى الحياة، إلى المنع من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة، أي أولمبياد 2018 المقرر في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بين التاسع من فبراير الحالي و25 منه.

وستنظر المحكمة لاحقا بطلبات استئناف الرياضيين الثلاثة المتبقين.

وقال متحدث باسم المحكمة “نظريا، يمكن لعدد من الرياضيين الـ28 الذين ألغيت عقوبتهم المشاركة في ألعاب بيونغ تشانغ. مسألة مشاركتهم يجب أن تطرح على لجنة تابعة للجنة الأولمبية”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين “نحن سعداء جدا لرياضيينا”، مؤكدا أن موسكو ستواصل “دعمهم” أمام القضاء.

وكانت لجنة تأديبية تابعة للأولمبية، فرضت العقوبة على الرياضيين الـ43 على خلفية تقرير المحقق ريتشارد ماكلارين الصادر في 2016، والذي كشف وجود تنشط ممنهج في روسيا برعاية الدولة بين العامين 2011 و2015.