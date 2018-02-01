الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

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الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

السبسي: قوات الأمن لن تترك 'المشاغبين يُملون القانون'

الرئيس التونسي الباجي قائد يدافع عن طريقة تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات بعد تقارير حقوقية عن ارتكاب انتهاكات.

العرب  [نُشر في 2018/02/01]

التحديات جسيمة

تونس - دافع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في تونس الاربعاء عن الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد أخيرا، وذلك بعد ان اتهمت منظمات حقوقية الأمن التونسي بارتكاب انتهاكات.

وقال السبسي إن "تونس بلد ديمقراطي" ولكن "لا يجب ان تعاملونا كما لو اننا ديمقراطية منذ قرون".

وإذ اكد الرئيس التونسي انه "في هذه التظاهرات هناك دوما مشاغبون"، اضاف بتهكم "هل يجب إعطاء هؤلاء المشاغبين شهادة حسن سلوك؟"، مشددا على ان قوات الأمن لا يمكنها "ترك المشاغبين يُملون القانون".

وأوضح السبسي انه في تونس "هناك دولة تحاول ان تعمل. نحن الحالة الوحيدة (في المنطقة) ونأمل ان نكون مثالا يحتذى للآخرين".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت في وقت سابق الاربعاء ان الشرطة التونسية لجأت إلى العنف الجسدي ضد موقوفين خلال تظاهرات نظمت مؤخرا ومنعتهم من الاستعانة بمحام.

ومنذ مطلع العام الحالي تشهد تونس تظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة ادى بعضها الى صدامات ليلية. وقالت وزارة الداخلية ان حوالى الف شخص اعتقلوا.

واقرت المنظمة الحقوقية في بيان "بأن السلطات احترمت حق حرية التجمع والتعبير عن الرأي سلميا"، لكنها اكدت ان "الشرطة انهالت بالضرب احيانا على الموقوفين وحرمتهم من حقهم في الاستعانة بمحام طبقا للقانون التونسي".

وتابعت ان متظاهرين اوقفوا ايضا "لتوزيع منشورات انتقدت بعبارات سلمية سياسة الحكومة وطالبت بالمزيد من العدالة الاجتماعية" او لانهم "كتبوا شعارات على الجدران".

وخلال المؤتمر الصحافي علّق ماكرون على هذه المسألة بالقول "اود هنا ان اؤكد اننا في بلد فيه دستور وقواعد قانونية موجودة وتحترم، علما بأن التحديات جسيمة".

وأضاف "يجب دوما ان يكون المرء متطلبا بما في ذلك مع نفسه لأن الديموقراطية والجمهورية (...) طريقان لا يمكن ابدا اجتيازهما على النحو الامثل. انها معركة مستمرة".

وشهدت عدة مدن تونسية في يناير مظاهرات واحتجاجات ضد ميزانية تقشفية أقرتها الحكومة وتضمنت عدة زيادات في الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

ونجحت الحكومة في إخماد التوتر وهدأت الاحتجاجات عقب تعهد الحكومة بزيادة الدعم المالي للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل.

ويُنظر إلى تونس على نطاق واسع باعتبارها الدولة الوحيدة التي نجحت ديمقراطيا من بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011.

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