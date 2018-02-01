الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

هنية ضمن القائمة السوداء الأميركية

الخطوة تأتي في ظل توتر كبير بين واشنطن والفلسطينيين بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

العرب  [نُشر في 2018/02/01، العدد: 10887، ص(2)]

وضع صعب

غزة - أدرجت الولايات المتحدة الأربعاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وحركة الصابرين الفلسطينية المدعومة من إيران، على لائحتها السوداء للإرهابيين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وتشكل هذه الخطوة ضربة قاسية لحركة حماس الإسلامية التي تسيطر بالقوة على قطاع غزة، والتي سبق أن أجرت مراجعات العام الماضي للتسويق لصورة مغايرة عنها، لم تلق أي صدى إقليميّا ودوليا.

ويأتي القرار الأميركي قبيل إطلاق الولايات المتحدة مبادرة للسلام، يتوقع أن يتم عرضها قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.

ومهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهذه المبادرة المنتظرة والتي يفضل البعض تسميتها بـ“صفقة القرن” بقرار مثير للجدل اعتبر القدس عاصمة لإسرائيل ما أثار غضب الفلسطينيين، ودعت بعض الفصائل ومنها حماس إلى “انتفاضة جديدة” ضد القرار.

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في بيان إن رئيس المكتب السياسي لحماس التي تسيطر على قطاع غزة “يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط” و”يقوض عملية السلام” مع إسرائيل.

وأضاف تيلرسون أن “هنية تربطه صلات وثيقة مع الجناح العسكري للحركة وهو يؤيد العمل المسلح بما في ذلك ضد المدنيين”. وتابع “أن هنية يشتبه بضلوعه في هجمات إرهابية على إسرائيليين” فيما حركته “مسؤولة عن مقتل 17 أميركيا في هجمات إرهابية”.

ويقول محللون إنه بإدراج واشنطن لرئيس مكتبها السياسي ضمن قائمة الإرهابيين الدوليين، فإن حماس تجد نفسها اليوم في وضع صعب، ومكشوفة الظهر داخليا وخارجيا.

ويشير هؤلاء إلى أنه كان أمام الحركة فرصة تاريخية للمصالحة مع السلطة الفلسطينية، إلا أنها فضلت سياسة الهروب إلى الأمام والتملص من استحقاقات المصالحة، والإبقاء على سيطرتها على القطاع.

ويرجح مراقبون أن تزداد في الفترة المقبلة الضغوط على حماس من قبل الولايات المتحدة، التي سبق أن أدرجت العديد من قياداتها ضمن القائمة السوداء.

وأدرجت الخارجية الأميركية كذلك الأربعاء مجموعتين مصريتين على قائمتها السوداء هي “لواء الثورة” الذي ظهر في مصر عام 2016 ومنظمة “حسم” التي نشأت عام 2015، والمحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

:: اقرأ أيضاً

تونس تنتظر ماكرون: شبعنا نصائح، ماذا ستقدمون للتنمية

تحالف بين المجلس الجنوبي وطارق صالح

ائتلاف شيعي بدعم إيراني لمنع العبادي من الحصول على ولاية ثانية

غياب أي أفق لمعركة عفرين يحرج أنقرة محليا ويعريها خارجيا

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تحركات سعودية وإماراتية لدعم وقف النار في عدن

2018-02-01

السبسي: قوات الأمن لن تترك 'المشاغبين يُملون القانون'

2018-02-01

تحالف ميركل يناضل من أجل بقائه السياسي

2018-02-01

السبسي وماكرون يتعهدان بإقامة دولة في ليبيا دون تدخل خارجي

2018-02-01

اعتقال رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا بعد الإفراج عنه

2018-02-01

عمليات أمنية واسعة في العراق للقضاء على فوضى السلاح

2018-02-01

سكان عدن يستعيدون حياتهم بعد بعد ثلاثة أيام من الموت والدمار

2018-02-01

واشنطن تمدد الحماية المؤقتة للسوريين 18 شهرا

2018-02-01

مؤتمر سوتشي يتجاهل المعارضة في جلسته الختامية

yesterday 06:20:27

ترامب يتبنى لهجة تصالحية ويدعو شعبه إلى الوحدة

yesterday 07:01:33

:: اختيارات المحرر

فيسبوك لا يصلح للأطفال حتى لو كان تحت رقابة الآباء

'3 دقات' تثير جدلا على الشبكات الاجتماعية

الذكاء الاصطناعي يظهر تفوقا على البشر في تشخيص أمراض العيون

صينيون يبحثون عن عمر ربان سفينة تحمل 26 خروفا

السيدة الفرنسية الأولى تستقبل أنجلينا جولي في الإليزيه

حوت أوركا يردد الكلمات بدل الأصوات

امرأة تعيش مع جثتين على أمل عودتهما للحياة

باحثون: أدمغة الأصدقاء تعمل بشكل وظيفي متماثل

الجودة أساس شراء أثاث الحدائق المنزلية

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا