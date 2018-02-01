امرأة تعيش مع جثتين على أمل عودتهما للحياة

الشرطة الإندونيسية تعثر على جثتين في منزل في إقليم جاوة الغربية بعد أن احتفظت بهما أرملة أملا منها بأنهما سيعودان إلى الحياة.

العرب

اكتشاف الأمر كان صدفة

جاوة الغربية (إندونيسيا) – ذكر تقرير إعلامي، الأربعاء، أن امرأة وطفليها عاشوا مع جثتي زوجها وابنة ثالثة لها لمدة تزيد على عامين في إقليم جاوة الغربية الإندونيسي.

وتم الكشف عن ذلك عندما جاء شخص يعمل في المجال الصحي إلى منزل الأسرة في منطقة سيماهي للاطمئنان على الزوج الذي لم يره أحد منذ أكثر من عامين، حسبما ذكرت بوابة ديتيك الإخبارية.

وقال قائد الشرطة المحلية إيه كي بي سوتارمان إن الأرملة أوضحت أنها لم تدفن الجثتين “لأنها تلقت وحيا من الله من خلال ملاك بأنهما سيعودان إلى الحياة”.

ورفضت الأسرة في البداية فتح باب المنزل لكنها فتحت عندما عاد الموظف وبرفقته جندي ومسؤولون محليون، بحسب ديتيك.

وعثرت السلطات بالداخل على جثتين عبارة عن هيكلين عظميين مغطيين ببطانيات. وتعود الجثتان لرجل يبلغ من العمر 84 عاما وابنته في الـ50 من عمرها.

ويعتقد أنهما ماتا بعد إصابتما بمرض في يناير وديسمبر 2016، بحسب الشرطة.

وقالت تقارير إن الجيران كانوا يشمون رائحة كريهة تنبعث من المنزل لمدة عامين لكن الأسرة لم تسمح لهم بالدخول.

وذكرت الشرطة أن المرأة تخضع حاليا لتقييم نفسي.