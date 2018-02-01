الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

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الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

صينيون يبحثون عن عمر ربان سفينة تحمل 26 خروفا

سؤال غريب ورد في امتحان للرياضيات بالصين يثير حيرة التلاميذ ومستخدمي المواقع الاجتماعية في البلاد، ومسؤولون في قطاع التعليم يؤكدون على إنه يشجع على 'الوعي النقدي'.

العرب  [نُشر في 2018/02/01، العدد: 10887، ص(24)]

أسئلة لتشجيع الوعي النقدي

بكين – أثار سؤال غريب ورد في امتحان للرياضيات بالصين، حيرة التلاميذ ومستخدمي المواقع الاجتماعية في البلاد.

وورد في نص الامتحان السؤال التالي “إذا كانت سفينة تحمل على ظهرها 26 رأسا من الغنم و10 من الماعز، كم يبلغ عمر ربان السفينة؟”. وجاء هذا السؤال ضمن امتحان للصف الخامس الابتدائي أداه تلاميذ لا تتجاوز أعمارهم 11 سنة.

ونشرت صور للسؤال ومحاولات التلاميذ للإجابة عليه في مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، مثيرة جدلا واسعا.

ووفقا لموقع بي بي سي البريطاني، أوضح مسؤولون في قطاع التعليم أن السؤال لم يصغ بطريق الخطأ، بل كان الغرض منه التأكيد على تشجيع “الوعي النقدي”، مشيرين إلى أن بعض الاستطلاعات تؤكد أن تلاميذ المدارس الابتدائية في الصين يفتقرون لحسّ الوعي النقدي وخاصة في ما يتعلق بالرياضيات.

وأجاب أحد التلاميذ بأن “الربان لا بد أن يبلغ من العمر 18 عاما على الأقل، لأنه يتوجب أن يكون بالغا من أجل قيادة السفينة”.

وكتب آخر، “عمر الربان 36 عاما، والسبب أن 26 +10 يساوي 36، وكان الربان يريد أن يعادل عدد الحيوانات بعدد سني عمره”.

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