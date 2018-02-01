سيكو مصر تستعد لطرح أول هاتف ذكي مصنوع محليا

سيكو مصر: سنطرح 1.8 مليون هاتف ذكي في الأسواق المصرية والعربية والدولية.

العرب

هاتف مصنوع محليا بالكامل

القاهرة – كشفت الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر) أمس أنها ستطرح أول هاتف ذكي مصنوع محليا بالكامل مطلع فبراير الجاري، لتضع بذلك قدما في عالم صناعة الأجهزة الإلكترونية.

وقالت الشركة في بيان نشرته على الشبكات الاجتماعية إنها “في المراحل التجهيزية الأخيرة لطرح “نايل إكس” أول هاتف محمول مصري خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وذكرت أن الهاتف الذكي الجديد سوف يتم طرحه في السوق المحلي في البداية بسعر يبلغ نحو 238 دولارا، في 8 طرازات ويدعم شبكات الجيل الرابع ويعمل بنظام تشغيل غوغل أندرويد.

وقال محمد سالم رئيس مجلس إدارة شركة سيكو، في وقت سابق، إن “طرازات الهواتف المختلفة سيتم بيعها بأسعار تبدأ من 200 جنيه وحتى 4200 جنيه، وأعلى من ذلك للطرازات المتوافقة مع شبكة الجيل الرابع”.

وتبلغ السعة التخزينية للهاتف الذكي المصري 64 غيغابايت، كما يمتلك خاصية الشحن السريع، وكاميرا مزدوجة بقوة 13 ميغا بيكسل، ويتم فتح قفل شاشته ببصمة الإصبع.

وتم إطلاق شبكة قوية من مراكز الدعم الفني لأول هاتف محمول مصري تتمثل في 25 نقطة صيانة، منتشرة في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 40 مركز خدمة عملاء.

وكانت الشركة، التي تتخذ من المنطقة التكنولوجية بأسيوط مقرا لها، قد أزاحت الستار عن “نايل إكس” خلال مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات الذي أقيم مطلع ديسمبر الماضي، وقد أهدت سيكو مصر أول نسخة منه للرئيس عبدالفتاح السيسي آنذاك.

وتعتزم الشركة طرح حوالي 1.8 مليون هاتف ذكي في الأسواق المصرية والعربية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الشركة إن “سيكو مصر تعتزم مبدئيا تزويد السوق المصرية بنحو 50 ألف وحدة من الهواتف المصنعة محليا، بواقع 30 ألف هاتف ذكي و20 ألف هاتف تقليدي”.

وأكد أنه سيتم طرح الهاتف في أربع دول عربية هي السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان في غضون شهرين، متوقعا أن ينافس هذا الإصدار بقوة في تلك الأسواق نظرا لأن سعره منخفض قياسا بأسعار هواتف ذكية من علامات عالمية شهيرة.

ومن المتوقع أن تواجه الشركة المصرية منافسة قوية في سوق الهواتف الذكية نظرا لوجود شركات عملاقة مثل أبل الأميركية وسامسونغ الكورية الجنوبية وشركات أخرى من الصين مثل هواوي وتايوان مثل أسيس التي لها قواعد جماهيرية كبيرة حول العالم.

لكن خبراء قطاع التكنولوجيا في مصر يرون أن هناك فرصة كبيرة أمام سيكو مصر لتثبيت أقــدامها في الأسواق لا سيما في الأسواق العربية كونها تضم أكثر من مليار شخص، وفي حال استغلت ذلك ستحقق عوائد بملايين الدولارات.