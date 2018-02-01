حوت أوركا يردد الكلمات بدل الأصوات

باحثون من جامعة كومبلوتنسه في مدريد ينجحون في جعل حوت أوركا بمنتزه بحري في مدينة أنتيب جنوب فرنسا، يردد كلمات بالإنكليزية.

العرب

تقليد بارع

أنتيب (فرنسا) – نجح باحثون في جعل حوت أوركا بمنتزه بحري في مدينة أنتيب جنوب فرنسا، يردد كلمات بالإنكليزية مثل “هيلو” و”باي باي”.

وأوضح خوسيه أبرامسون من جامعة كومبلوتنسه في مدريد وهو أحد معدّي الدراسة “كنا نتوقع حالات تقليد معروفة كأن يقوم (الحوت) ويكي بترداد النغمة أو رنة الصوت أو إيقاع المقاطع. لكننا لم نكن نتوقع مثل هذا التقليد الجيد”.

وبينت دراسات سابقة أن حيتان الأوركا قادرة على تقليد حيتان أخرى من هذا النوع أو الدلافين. وكان معلوما أيضا أنها تستخدم لغات مختلفة تبعا للمجموعة التي تنتمي إليها، في مؤشر إلى طريقة تعلم مختلفة.

وذكّر الباحث بأن “التكوين الصوتي لحيتان الأوركا، وبشكل عام مع الحيتان، يختلف تماما عن ذلك الخاص بالبشر”. كما أن قدرتها على نقل الكلام البشري المختلف تماما عن الأصوات التي تصدرها طبيعيا، تظهر مدى قدرتها على التقليد.

وبات الحوت الأنثى ويكي قادرا على ترداد عبارات إنكليزية عدة بجودة نطق متفاوتة، من بينها “هيلو” و”باي باي” و”وان تو ثري” وحتى “إيمي” اسم إحدى معالجاته، وهي مهارة تدفع إلى الاعتقاد بقدرة الحيوان على “التعلم اجتماعيا من الآخرين”.

ويرى أبرامسون أن هذه التجربة تدل على أن “جزءا كبيرا من القدرة الإدراكية أو الذكاء (لدى حيتان الأوركا) يعتمد على التعلم الاجتماعي ومعارف الأعضاء الآخرين في العائلة” وليس على مكتسب جيني.

وأوضح أن قدرة حوت الأوركا على تقليد كلمات لا يعني أنه يفهم ما يردده إذ أن التكرار لا يعني القدرة على الكلام. لكن طوال فترة التجربة، بدت أنثى الحوت هذه “متحمسة”.