الجودة أساس شراء أثاث الحدائق المنزلية

أثاث الحدائق المنزلية يأخذ شكل بعض تصاميم الأثاث الكلاسيكي، وتتبع الألوان نفس الاتجاه.

العرب

مصدر إلهام

الجودة هي الكلمة الأساسية في اختيار الأثاث الخارجي حاليا، بحسب خبير الاتجاهات فرانك ايه راينهارت، حيث المتسوقون مستعدون على نحو متزايد لإنفاق المزيد للحصول على مفردات جميلة.

يعد الأثاث ذو الجودة العالية الموجود في الأماكن الخارجية للفنادق والمطاعم مصدر إلهام للكثير من المتسوقين، بحسب أورسولا جايسمان من رابطة صناعة الأثاث الألمانية “في دي إم”، وهذا يشمل الأرائك والأثاث المعلق والأسرة النهارية.

تقول جايسمان إنها لاحظت أن أثاث الحدائق المنزلية يأخذ شكل بعض تصاميم الأثاث الكلاسيكي، وتتبع الألوان نفس الاتجاه.

ويقول راينهارت “الأشكال ليست مطلوبة كثيرا، والطلة أحادية اللون أكثر أهمية، والرمادي المطفي هو اللون الأساسي لأغلب التصاميم الأخيرة وتأتي الألوان البراقة في شكل إكسسوارات”.

وهذا غالبا ما يعني أن الأرائك أو المقاعد الرمادية توضع مع مجموعة براقة من الوسائد أو إنارة الجدران أو الأواني الفخارية. ويبدو أن الوردي والأخضر هما اللونان اللذان عادة ما يتم اختيارهما عندما يتعلق الأمر بمظلات الشمس. ويوضح راينهارت قائلا “هذا يخلق تباينا محببا مع الرمادي”.