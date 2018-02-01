الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

باحثون: أدمغة الأصدقاء تعمل بشكل وظيفي متماثل

الأصدقاء يتشابهون بشكل غير عادي في طريقة إدراكهم للعالم حولهم وتحليلهم لهذا العالم وكيفية استجابتهم له.

العرب  [نُشر في 2018/02/01، العدد: 10887، ص(21)]

'تواصل لاسلكي' بين الأصدقاء

واشنطن - قال باحثون من أميركا إن الأشخاص الذين تربطهم صداقة “يتواصلون لا سلكيا” غالبا عبر موجات متشابهة الطول. وتأكد الباحثون من ذلك من خلال تجربة قارنوا خلالها أنشطة المخ لدى متطوعين أثناء مشاهدتهم مزيجا متنوعا من مقاطع فيديو مختلفة.

وأوضح الباحثون أنهم استطاعوا من خلال تشابه أنماط ردود فعل الدماغ معرفة مدى قرب المتطوعين من بعضهم البعض.

واختار الباحثون تحت إشراف كارولين باركينسون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس المتطوعين الذين بلغ عددهم 42 متطوعا من بين 279 طالبا يعيشون في نفس المناطق.

وكان هؤلاء الطلاب قد ذكروا بالتفصيل في استبيان تلقوه عبر الإنترنت ما إذا كانت تربطهم صلة بالطلاب الآخرين الذين وقع عليهم الاختيار. واعتمد الباحثون على هذه الاستبيانات في وضع مؤشر تكون فيه الروابط المتبادلة أكثر أهمية من العلاقات أحادية الجانب.

ثم عمل الباحثون مسحا لوظائف المخ لدى الرجال والنساء الاثنين وأربعين باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وذلك أثناء مشاهدتهم 14 فيديو قصيرا.

تراوحت موضوعات المقاطع بدءا من نظرة فلكية على الأرض، ومرورا بتأثير صناعة المواد الغذائية والكرة ووصولا إلى إيواء حيوانات صغيرة يتيمة من أبناء الكسلانيات، ومقاطع عن مواقف محرجة لأشخاص.

نشر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز”، وحسب الدراسة فإن ردود فعل أنماط المخ لدى الأصدقاء عند مشاهدة بعض الأفلام كانت متشابهة بشكل خاص في مناطق المخ المهمة بالنسبة للتحفيز والتعلم ومعالجة المشاعر وتخزين الذكريات.

وكانت أنماط المخ التي تعكس نشاطه واضحة جدا إلى درجة أنها يمكن أن تستخدم كتنبؤ بمدى قرب الأشخاص من بعضهم البعض عند وضع مؤشر للسلوك الاجتماعي.

وفي المقابل لم تظهر هذه الأنماط ترابطا بين الأشخاص عندما قل التشابه بينهم في المواقف.

وكان الباحثون قد أثبتوا حتى الآن أن تشابه الأشخاص في العمر والجنس والعرق يمكن أن يشجع الصداقات في ما بينهم. كما وجد الباحثون أن هناك علاقة بين سهولة تكوين صداقة وتشابه السمات الجينية والصفات الشخصية. وربما أضافت الأبحاث الجديدة إلى هذا المزيج إمكانية قراءة التشابه بين أشخاص بعينهم من خلال رصد نشاط المخ.

وقال الباحثون إن هذه النتائج توضح أن “الأصدقاء يتشابهون بشكل غير عادي في طريقة إدراكهم للعالم حولهم وتحليلهم لهذا العالم وكيفية استجابتهم له”.

غير أن الباحثين لم يتمكنوا من الإجابة على سؤال أساسي ألا وهو “هل نتصادق مع الناس الذين يستجيبون لمحيطهم بشكل مشابه لطريقة استجابتنا أم أن استجابتنا للوسط المحيط بنا تكون متشابهة لأننا أصدقاء؟”، وهو السؤال الذي يحتاج إلى المزيد من الأبحاث للإجابة عليه.

:: اقرأ أيضاً

مجلس القضاء الأعلى: حالات الطلاق في ازدياد مطرد بالعراق

الجودة أساس شراء أثاث الحدائق المنزلية

إدمان الأدوية.. ما يبدأ كعلاج يتحول إلى تعلق نفسي بالعقاقير

الرضاعة الطبيعية تخفض ضغط الدم بعد سن اليأس

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تحركات سعودية وإماراتية لدعم وقف النار في عدن

2018-02-01

السبسي: قوات الأمن لن تترك 'المشاغبين يُملون القانون'

2018-02-01

تحالف ميركل يناضل من أجل بقائه السياسي

2018-02-01

السبسي وماكرون يتعهدان بإقامة دولة في ليبيا دون تدخل خارجي

2018-02-01

اعتقال رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا بعد الإفراج عنه

2018-02-01

عمليات أمنية واسعة في العراق للقضاء على فوضى السلاح

2018-02-01

سكان عدن يستعيدون حياتهم بعد بعد ثلاثة أيام من الموت والدمار

2018-02-01

واشنطن تمدد الحماية المؤقتة للسوريين 18 شهرا

2018-02-01

مؤتمر سوتشي يتجاهل المعارضة في جلسته الختامية

yesterday 06:20:27

ترامب يتبنى لهجة تصالحية ويدعو شعبه إلى الوحدة

yesterday 07:01:33

:: اختيارات المحرر

فيسبوك لا يصلح للأطفال حتى لو كان تحت رقابة الآباء

'3 دقات' تثير جدلا على الشبكات الاجتماعية

الذكاء الاصطناعي يظهر تفوقا على البشر في تشخيص أمراض العيون

صينيون يبحثون عن عمر ربان سفينة تحمل 26 خروفا

السيدة الفرنسية الأولى تستقبل أنجلينا جولي في الإليزيه

حوت أوركا يردد الكلمات بدل الأصوات

امرأة تعيش مع جثتين على أمل عودتهما للحياة

باحثون: أدمغة الأصدقاء تعمل بشكل وظيفي متماثل

الجودة أساس شراء أثاث الحدائق المنزلية

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا