ماتا يمدد عقده مع يونايتد لعام إضافي

مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم البرتغالي جوزيه مورينيو يكشف عن تمديد الفريق لعقد لاعب خط وسطه الإسباني خوان ماتا لعام إضافي.

العرب

موهبة لا يمكن تعويضها في ظل فقدان بعض النجوم

لندن – مدد مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم عقد لاعب خط وسطه الإسباني خوان ماتا لعام إضافي، وذلك بحسب ما كشف مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ما يعني استمراره في صفوف النادي حتى العام 2019.

وقال مورينيو الثلاثاء لدى سؤاله عن تمديد عقد ماتا من عدمه، “نعم لقد حصل الأمر، الأسبوع الماضي أو شيء من هذا القبيل”.

وكان ماتا في الأشهر الستة الأخيرة من العقد الذي وقعه مع يونايتد عام 2014 حين التحق به من الغريم اللندني تشيلسي، لكن العقد يتضمن بندا يسمح لفريق “الشياطين الحمر” بالاحتفاظ به إلى عام إضافي. وقرر النادي الشمالي تفعيل هذا البند، ما يعني أن اللاعب البالغ 29 عاما سيبقى في “أولد ترافورد” حتى 2019.

وكان هناك تخوف من أن ينتهي مشوار ماتا مع يونايتد في ختام الموسم، لا سيما مع وجود مورينيو الذي يمضي موسمه الثاني مع “الشياطين الحمر”، وذلك لأن الإسباني ترك تشيلسي عندما كان البرتغالي مدربا للنادي اللندني.

وتعززت إمكانية رحيل ماتا في نهاية الموسم بعد التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز من أرسنال، إلا أن مورينيو أكد أن “ماتا مهم للغاية.. عندما قدمت إلى هنا قبل عام ونصف قالوا ‘ماتا أمام مأزق، أمام مأزق، أمام مأزق’. لكن ها هو الآن يحصل على تمديد لعام إضافي”.

وتابع “إنه لاعب مهم بالنسبة إلي، لاعب مهم بالنسبة إلى النادي، ولاعب مهم بالنسبة إلى اللاعبين الآخرين أيضا”. ويدرك المدير الفني للنادي الإنكليزي أن الأداء الذي يقوم به ماتا في الفريق لا يمكن تعويضه في ظل فقدان الفريق لبعض النجوم في مقابل سعيه للحفاظ على المنافسة على لقب الدوري وتعزيز رصيده في السباق.

وكان ماتا قد احترف في البريميرليغ مع تشيلسي عام 2011 قبل أن ينتقل إلى أولد ترافورد في 2014 مقابل 37.1 مليون إسترليني (46 مليون يورو)، في صفقة قياسية وقتها بتاريخ النادي.

ومن جانبه صرح اللاعب الذي خاض 172 مباراة مع يونايتد سجل خلالها 39 هدفا “أنا سعيد للغاية، وفخور بكوني جزءا من هذا النادي.. أعتقد أن كل من انتمى إلى هذا النادي، يشعر بالفخر، وأنا لست استثناء لهذا”.

وتوج ماتا منذ انضمامه ليونايتد بأربعة ألقاب، هي كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة ودرع الاتحاد والدوري الأوروبي.