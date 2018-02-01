الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

ماتا يمدد عقده مع يونايتد لعام إضافي

مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم البرتغالي جوزيه مورينيو يكشف عن تمديد الفريق لعقد لاعب خط وسطه الإسباني خوان ماتا لعام إضافي.

العرب  [نُشر في 2018/02/01، العدد: 10887، ص(23)]

موهبة لا يمكن تعويضها في ظل فقدان بعض النجوم

لندن – مدد مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم عقد لاعب خط وسطه الإسباني خوان ماتا لعام إضافي، وذلك بحسب ما كشف مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ما يعني استمراره في صفوف النادي حتى العام 2019.

وقال مورينيو الثلاثاء لدى سؤاله عن تمديد عقد ماتا من عدمه، “نعم لقد حصل الأمر، الأسبوع الماضي أو شيء من هذا القبيل”.

وكان ماتا في الأشهر الستة الأخيرة من العقد الذي وقعه مع يونايتد عام 2014 حين التحق به من الغريم اللندني تشيلسي، لكن العقد يتضمن بندا يسمح لفريق “الشياطين الحمر” بالاحتفاظ به إلى عام إضافي. وقرر النادي الشمالي تفعيل هذا البند، ما يعني أن اللاعب البالغ 29 عاما سيبقى في “أولد ترافورد” حتى 2019.

وكان هناك تخوف من أن ينتهي مشوار ماتا مع يونايتد في ختام الموسم، لا سيما مع وجود مورينيو الذي يمضي موسمه الثاني مع “الشياطين الحمر”، وذلك لأن الإسباني ترك تشيلسي عندما كان البرتغالي مدربا للنادي اللندني.

وتعززت إمكانية رحيل ماتا في نهاية الموسم بعد التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز من أرسنال، إلا أن مورينيو أكد أن “ماتا مهم للغاية.. عندما قدمت إلى هنا قبل عام ونصف قالوا ‘ماتا أمام مأزق، أمام مأزق، أمام مأزق’. لكن ها هو الآن يحصل على تمديد لعام إضافي”.

وتابع “إنه لاعب مهم بالنسبة إلي، لاعب مهم بالنسبة إلى النادي، ولاعب مهم بالنسبة إلى اللاعبين الآخرين أيضا”. ويدرك المدير الفني للنادي الإنكليزي أن الأداء الذي يقوم به ماتا في الفريق لا يمكن تعويضه في ظل فقدان الفريق لبعض النجوم في مقابل سعيه للحفاظ على المنافسة على لقب الدوري وتعزيز رصيده في السباق.

وكان ماتا قد احترف في البريميرليغ مع تشيلسي عام 2011 قبل أن ينتقل إلى أولد ترافورد في 2014 مقابل 37.1 مليون إسترليني (46 مليون يورو)، في صفقة قياسية وقتها بتاريخ النادي.

ومن جانبه صرح اللاعب الذي خاض 172 مباراة مع يونايتد سجل خلالها 39 هدفا “أنا سعيد للغاية، وفخور بكوني جزءا من هذا النادي.. أعتقد أن كل من انتمى إلى هذا النادي، يشعر بالفخر، وأنا لست استثناء لهذا”.

وتوج ماتا منذ انضمامه ليونايتد بأربعة ألقاب، هي كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة ودرع الاتحاد والدوري الأوروبي.

:: اقرأ أيضاً

صراع التشويق يطبع الميركاتو الشتوي في إنكلترا إلى آخر اللحظات

ما حقيقة الهجرة الجماعية للاعبين التونسيين نحو الدوري السعودي

أنشيلوتي يطالب بالوضوح لقيادة إيطاليا

الجاهزية سلاح برشلونة للإطاحة بفالنسيا

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تحركات سعودية وإماراتية لدعم وقف النار في عدن

2018-02-01

السبسي: قوات الأمن لن تترك 'المشاغبين يُملون القانون'

2018-02-01

تحالف ميركل يناضل من أجل بقائه السياسي

2018-02-01

السبسي وماكرون يتعهدان بإقامة دولة في ليبيا دون تدخل خارجي

2018-02-01

اعتقال رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا بعد الإفراج عنه

2018-02-01

عمليات أمنية واسعة في العراق للقضاء على فوضى السلاح

2018-02-01

سكان عدن يستعيدون حياتهم بعد بعد ثلاثة أيام من الموت والدمار

2018-02-01

واشنطن تمدد الحماية المؤقتة للسوريين 18 شهرا

2018-02-01

مؤتمر سوتشي يتجاهل المعارضة في جلسته الختامية

yesterday 06:20:27

ترامب يتبنى لهجة تصالحية ويدعو شعبه إلى الوحدة

yesterday 07:01:33

:: اختيارات المحرر

فيسبوك لا يصلح للأطفال حتى لو كان تحت رقابة الآباء

'3 دقات' تثير جدلا على الشبكات الاجتماعية

الذكاء الاصطناعي يظهر تفوقا على البشر في تشخيص أمراض العيون

صينيون يبحثون عن عمر ربان سفينة تحمل 26 خروفا

السيدة الفرنسية الأولى تستقبل أنجلينا جولي في الإليزيه

حوت أوركا يردد الكلمات بدل الأصوات

امرأة تعيش مع جثتين على أمل عودتهما للحياة

باحثون: أدمغة الأصدقاء تعمل بشكل وظيفي متماثل

الجودة أساس شراء أثاث الحدائق المنزلية

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا