الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

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الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

أبرز تغريدات العرب: لا تتزوجي قبل أن تنضجي

العرب  [نُشر في 2018/02/01، العدد: 10887، ص(19)]

shakerrzalloum@

ما هو سبب تحويل رفع الأسعار والسرقات إلى نكت؟ الجواب عند ابن خلدون في مقدّمته: (إذا رأيت الناس تكثر الكلام المضحك وقت الكوارث فاعلم أن الفقر قد أقبع عليهم).

bashirdiary@

سياسة الاعتقالات تعني إفلاس نظام #البشير ولن تجدي نفعاً في الأيام القادمة.. الشعب السوداني لا يركع لطاغية.

mudaffarrashid@

المطلوب تحرك نيابي لإلغاء عقوبة السجن لإبداء الآراء بشكل سلمي.. ما يحدث الآن بسبب القوانين المقيدة تجريف لتاريخ اجتماعي من السماحة وقبول الاخر الذي تميزت به الكويت.

abusulayman@

قضايا المرأة، المواطنة الصالحة، التعليم، الإيجابية، الإنتاجية، تطوير الذات، العدل... كلها قضايا مصيرية لمجتمع عصري متكامل.... #قضاياي.

salmulla85@

حدود تفاعل الفرد في أغلب المجتمعات العربية مع قضايا مجتمعه لا تتجاوز الدعاء.

msafr2002@

#النائب_العام سارقون لأكثر من 400 مليار ريال أعادوهم بعد سجن وتسويات ومع ذلك تستقبلونهم استقبال الأبطال. واضح أن الفساد يعجبكم وتريدونه أن يستمر.

Safaaljayoussi@

لا تتزوجي قبل أن تنضجي، قبل أن تسافري ويكون لديك دخل وتتعرفي على أشخاص وتكون لك خبرة في عملك. أنت قبل سن الـ30 شيء وبعده شيء مختلف.

HalaAlQahtani@

لو تم استخدام ميزانية تطوير التعليم بضمير لخرج إلينا اليوم جيل جديد يملك مهارات عالية ولديه ثقة عميقة بالنفس... ولكن.. الجشع!

abdulrahman@

أنستغرام موقع لعرض الصور. هل هذا الأمر يحتاج إلى إيضاح؟ ماذا يطلق على من يعلق على وضعك لصورة في الموقع بردود من نوع: (طيب.؟ وش المطلوب. وش نسوي) نفسيات الله لا يبلانا.

alsharifabdula@

"الناس ليسوا بحاجة للنصح دائماً.. فأحياناً كل ما يحتاجونه هو يد تمسك بهم.. وأذن ستسمعهم.. وقلب يستوعبهم"..

HayatAlyaqout@

بعض أحداث الحياة الدنيا مثل المطبّات الجوية، تخيفك قليلا، تُلزمك مكانك، تقيّدك بالأحزمة. لكن الثابت أنها مؤقتة، الثابت أنها مجرّد هواء.

تابعوا

Bodour@

بدور القاسمي

رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق

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