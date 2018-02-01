أبرز تغريدات العرب: لا تتزوجي قبل أن تنضجي

shakerrzalloum@
ما هو سبب تحويل رفع الأسعار والسرقات إلى نكت؟ الجواب عند ابن خلدون في مقدّمته: (إذا رأيت الناس تكثر الكلام المضحك وقت الكوارث فاعلم أن الفقر قد أقبع عليهم).
bashirdiary@
bashirdiary@
سياسة الاعتقالات تعني إفلاس نظام #البشير ولن تجدي نفعاً في الأيام القادمة.. الشعب السوداني لا يركع لطاغية.
mudaffarrashid@
mudaffarrashid@
المطلوب تحرك نيابي لإلغاء عقوبة السجن لإبداء الآراء بشكل سلمي.. ما يحدث الآن بسبب القوانين المقيدة تجريف لتاريخ اجتماعي من السماحة وقبول الاخر الذي تميزت به الكويت.
abusulayman@
abusulayman@
قضايا المرأة، المواطنة الصالحة، التعليم، الإيجابية، الإنتاجية، تطوير الذات، العدل... كلها قضايا مصيرية لمجتمع عصري متكامل.... #قضاياي.
salmulla85@
salmulla85@
حدود تفاعل الفرد في أغلب المجتمعات العربية مع قضايا مجتمعه لا تتجاوز الدعاء.
msafr2002@
msafr2002@
#النائب_العام سارقون لأكثر من 400 مليار ريال أعادوهم بعد سجن وتسويات ومع ذلك تستقبلونهم استقبال الأبطال. واضح أن الفساد يعجبكم وتريدونه أن يستمر.
Safaaljayoussi@
Safaaljayoussi@
لا تتزوجي قبل أن تنضجي، قبل أن تسافري ويكون لديك دخل وتتعرفي على أشخاص وتكون لك خبرة في عملك. أنت قبل سن الـ30 شيء وبعده شيء مختلف.
HalaAlQahtani@
HalaAlQahtani@
لو تم استخدام ميزانية تطوير التعليم بضمير لخرج إلينا اليوم جيل جديد يملك مهارات عالية ولديه ثقة عميقة بالنفس... ولكن.. الجشع!
abdulrahman@
abdulrahman@
أنستغرام موقع لعرض الصور. هل هذا الأمر يحتاج إلى إيضاح؟ ماذا يطلق على من يعلق على وضعك لصورة في الموقع بردود من نوع: (طيب.؟ وش المطلوب. وش نسوي) نفسيات الله لا يبلانا.
alsharifabdula@
alsharifabdula@
"الناس ليسوا بحاجة للنصح دائماً.. فأحياناً كل ما يحتاجونه هو يد تمسك بهم.. وأذن ستسمعهم.. وقلب يستوعبهم"..
HayatAlyaqout@
HayatAlyaqout@
بعض أحداث الحياة الدنيا مثل المطبّات الجوية، تخيفك قليلا، تُلزمك مكانك، تقيّدك بالأحزمة. لكن الثابت أنها مؤقتة، الثابت أنها مجرّد هواء.
تابعوا
تابعوا
Bodour@ بدور القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق
Bodour@
بدور القاسمي
رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق