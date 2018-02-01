الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

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الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

أنشيلوتي يطالب بالوضوح لقيادة إيطاليا

المدرب كارلو أنشيلوتي يؤكد إنه لن يقبل قيادة الفريق الإيطالي لكرة القدم إلا في حال وجود وضوح داخل اتحاد كرة القدم.

العرب  [نُشر في 2018/02/01، العدد: 10887، ص(23)]

متمسك بفكرته

روما – قال المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي إنه لن يقبل قيادة “الآزوري”، إلا في حال وجود “وضوح” داخل اتحاد كرة القدم. وأوضح أنشيلوتي في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية “جوابي هو الاتحاد الإيطالي، بمساعدة اللجنة الأولمبية الوطنية يجب أن يصنع هيكله الجديد”.

وأضاف “بعد ذلك سوف يتخذون القرار. مازلت متمسكا بفكرتي، أولا أحتاج إلى الوضوح، ثم يمكننا فيما بعد أن نتحدث عن ذلك، حتى لو كان هدفي الأساسي هو العودة إلى تدريب الأندية”.

وعن توقعاته لدوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، قال “كل الفرق تحسنت ونتيجة لذلك المرشحون للمباراة النهائية، قد ازداد عددهم.. في البداية كان هناك أربعة أو خمسة: الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، مانشستر يونايتد الإنكليزي، بايرن ميونيخ الألماني، ثم في الآونة الأخيرة يوفنتوس الإيطالي”.

وأردف أنشيلوتي “الآن يمكنك إضافة فريقين أو ثلاثة من إنكلترا، وأيضا باريس سان جيرمان الفرنسي.. عندما ترى أن ريال مدريد، سيواجه سان جيرمان في دور الـ16، تدرك مدى صعوبة البطولة هذا الموسم.. ومن حيث اللعب، أعتقد أن مانشستر سيتي هو الأجمل للمشاهدة، والأكثر جاهزية”.

وواصل “دعونا نقول إن مانشستر سيتي هو المفضل في الوقت الراهن.. أقوى من مانشستر يونايتد؟ الآن نعم، قبل كل شيء من الناحية الفنية”.

وعن مواجهة مانشستر يونايتد مع إشبيلية قال مدرب ريال مدريد السابق “المدرب فينتشنزو مونتيلا، لديه فريق اعتاد على المنافسة في أوروبا، ومانشستر يونايتد يجب أن يحذر”.

وبخصوص مباراة بورتو وليفربول قال “ليفربول هو المرشح لسببين، أولا لأنه قادر على إدارة المواجهة جيدا، ذهابا وإيابا، وثانيا لأنه تعاقد مع لاعب غير عادي مثل محمد صلاح”.

وحول مواجهة ريال مدريد وسان جيرمان أجاب “من الصعب القول إن الريال في أزمة، لأن الفريق قدم أداء رائعا مؤخرا أمام فالنسيا”.

وأوضح بخصوص يوفنتوس أن “الوصول للنهائي سيكون أكثر صعوبة هذا العام.. يوفنتوس فريق صلب ومتماسك، ويعرف كيف يحصل على النتائج، حتى لو لم يكن في أفضل حالاته، لكن رغم ذلك، المهمة لن تكون سهلة أمام توتنهام الذي لديه هاري كين أحد أفضل المهاجمين في أوروبا حاليا”.

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