هاشتاغ اليوم: #سوتشي مؤتمر للسلام بأرض لا تعرف السلام

مغردون ينتقدون مؤتمر الحوار الوطني السوري في روسيا مؤكدين أنه مهرجان فولكلور وليس مؤتمرا لأعمق وأخطر أزمة حاليا.

العرب

معراج أورال المسؤول الأول عن مذابح البيضا وبانياس يصافح رئيس منصة موسكو

سوتشي (روسيا) - اهتم مستخدمو تويتر السوريون بمؤتمر سوتشي (مؤتمر الحوار الوطني السوري) في روسيا.

وتصدرت عدة هاشتاغات القائمة أمس على غرار #سوتشي_الأسد #سوتشي و#مؤتمر_سوتشي.

واعتبر مغرد:

VR_Syria2011@

#سوتشي مؤتمر للسلام… بأرض لا تعرف السلام! مدينة سوتشي أُفرغت من سكانها على يد جيش القيصر الروسي فهل يريدون لسوريا أن تكون نموذجا لسوتشي؟ #سوتشي_الأسد.

وسخر آخر:

niFRGVPfJmoquLD@

#سوتشي مثلها كمثل بيت أبوسفيان من حضرها فهو آمن.

ونشر ناشط سوري صورة وعلق عليها:

HadiAlabdallah@

مجرم الحرب “معراج أورال” المسؤول الأول عن مذابح البيضا وبانياس يصافح رئيس منصة موسكو “قدري جميل” في مؤتمر #سوتشي.. باختصار.. هذا السلام اللي بدن ياه (الذي يريدونه)!

وقالت الإعلامية نجوى قاسم:

najkassem@

صورة سوتشي تشبه صورة مهرجان فولكلور وليس مؤتمرا لأعمق وأخطر أزمة حاليا مع التشديد على أن الفولكلور السوري أجمل وأعرق بكثير #سوتشي.

ووصف معلق المؤتمر:

atarabishy@

أكبر مكب نفايات سوري أراه #سوتشي.

من جانب آخر اعتبر متفاعل:

OsamaAlThuwaini@

مؤتمر #سوتشي يكشف عن الوزن الحقيقي لروسيا وقوة تأثيرها السياسي في الملف السوري. سوريا، لمن لم يفهم بعد، محتكرة أميركيا (منطقة نفوذ)، منذ حافظ أسد. دخول روسيا وغيرها في المعادلة يكون بإذن أميركي. وحده الشعب من دخل المعادلة رغما عن أميركا.

لكنّ إعلاميا سوريا غرد:

k7ybnd99@

بوتين كلما حاول أن يفعل شيئا في سوريا يصبح مهزلة، احتل سوريا بوعد القضاء على الثورة خلال شهور قليلة، مرت سنين فأصبح أضحوكة، حاول أن يروّج دعاية لأسلحته على جثث السوريين فرأينا طائراته تسقط من تلقاء نفسها وفرقاطته تتعطل في عرض البحر #سوتشي.

كما انتشرت صور تقارن بين حضور #سوتشي والوفد الذي ذهب إلى فرنسا وأتى بالاستقلال لسوريا. وسخرت مغردة:

Haddad_Noor@

وأخيرا وبعد سبع سنوات عجاف عرفنا أسماء أبرز ممثلي الشعب السوري ومن سيجدون الحلول للكارثة السورية: قدري جميل هيثم مناع زهير رمضان غادة بشور أحمد الجربا سلمى المصري بشار إسماعيل أم عبدو البسكليتاتي.