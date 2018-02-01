سعوديان وكويتي يرتقون إلى المرحلة التالية من'شاعر المليون'

بإمكان الجمهور البدء بالتصويت لشاعرهم المفضل من الحلقة الثالثة والتي سيعلن عن نتائج التصويت فيها مطلع الحلقة الرابعة.

العرب

شعراء الحلقة الثالثة

أبوظبي - انطلقت شارة “شاعر المليون” إيذانا ببدء الحلقة الثالثة من الموسم الثامن من المسابقة الشعرية مساء الثلاثاء، وقبل أن يبدأ الشعراء بإلقاء نصوصهم على الهواء مباشرة عبر قناتي الإمارات وبينونة، أعلن المقدمان حسين العامري وأسمهان النقبي عن الشاعر المتأهل بتصويت الجمهور عن الحلقة الثانية، وكان التصويت من نصيب مشاري سرهيد الرشيدي من السعودية بـ91 بالمئة، منضمّا بذلك إلى مواطنه محمد العنزي، ومحمد الخطيمي الخالدي من الكويت المتأهلين ببطاقة لجنة التحكيم، ليغادر بقية الشعراء بنسب متقاربة، فحصلت إسراء عيسى من الأردن على 47 بالمئة، تلاها فهد الأغبري من سلطنة عمان بنسبة 46 بالمئة، ثم فريج عتيق المزيني من مصر بنسبة 42 بالمئة.

على خشبة المسرح رحب المقدمان العامري والنقبي بشعراء الحلقة الثالثة وهم: مشعل العنزي وآدم القحطاني من السعودية، محمد القرعاني من سوريا، سبيكة الشحي من البحرين، أحمد المطيري من الكويت، وحمد المزروعي من الإمارات، ومع أن أعضاء لجنة التحكيم أجمعوا على إجادة جميع الشعراء وتميزهم؛ إلا أنهم أهلوا مشعل العنزي بـ49 درجة، وأحمد المطيري بـ47 درجة.

أما آدم القحطاني فحصل على 46 درجة، ومحمد القرعاني 45 درجة، تلاه حمد المزروعي من حيث درجات اللجنة والبالغة 44، ثم سبيكة الشحي 43. وهؤلاء ليس أمامهم إلا انتظار نتائج تصويت الجمهور حتى الأسبوع المقبل.

بنص وجداني مليء بالصور الشعرية الجديدة قدم الشاعر الكويتي أحمد بن شمروخ المطيري أولى قصائد الأمسية، والتي أشادت بها لجنة التحكيم بداية من غسان الحسن، الذي اعتبر نص المطيري رمزيا مليئا بالمتناقضات فيما رأى الناقد سلطان أن النص مشغول بالهم الذاتي مقدما جماليات تقوم على المقابلة بين العنصر ونقيضه. ومن جانبه قال الناقد حمد السعيد إن المطيري ألقى نصا جميلا على طرْق الهجيني الطويل، أو الهجيني الجنوبي، وهو بحر يناسب المنابر والمناسبات.

وكان السعودي آدم دليم القحطاني ثاني شعراء الأمسية، حيث شكرت اللجنة حضوره المسرحي المتمكن، ولفت الناقد سلطان العميمي إلى أنه في نص القحطاني النخلة تتحدى الليل، والتي جاءت كرمز للعطاء، وهو رمز له حضوره عند العرب والشعراء. فيما اعتبر الناقد حمد السعيد النص وجدانيا، لجأ فيه الشاعر للحديث عن الذات، وما الرمز الذي تجلى في النخلة إلا للدلالة على تحدي الظروف. أما غسان الحسن فبيّن أن نص الشاعر تميز بالثراء من جهة أسلوب الطرح، ومن جهة الموضوع الذي تناوله الشاعر بطريقة مشدودة.

آخر شعراء الحلقة الثالثة من “شاعر المليون” كان السعودي مشعل الضوي العنزي، والذي جاد بقصيدة فخر، اعتبرها الناقد حمد السعيد مغلفة بالرمزية، ويستطيع المتلقي فك ما فيها من رموز كيفما يشاء

وقدم الشاعر حمد شامس راشد المزروعي من الإمارات ثالث قصائد الحلقة الثالثة والتي تميزت، كما قال الناقد حمد السعيد، بوضوح لهجتها والمفردات المنبثقة من بيئته الإمارات، مشيرا إلى أهمية أن يحافظ كل شاعر على بيئته وإرثه. في حين قال الناقد سلطان العميمي “إن بطلة القصيدة هي النخلة، والقصيدة وطنية”. أما غسان الحسن فأكد بدوره على انتماء الشاعر إلى بيئته، وقد أحاط بالمقولات وباللهجة وبالتشبيهات والخيالات والتصويرات إحاطة كاملة.

“ملحمة حب” للشاعرة البحرينية سبيكة الشحي هي رابع قصائد الأمسية قدمت فيها الشاعرة الواقع من خلال أحداث موجودة، كما قال غسان الحسن، وعلق الناقد سلطان العميمي على أن الفكرة بدت وكأنها مصنوعة لأجل المسابقة، وهي جميلة تميزت بالحس الوطني العالي، خاصة وأنها تلامس الأوضاع الواقية، وتستحضر الشيخ زايد. ووصف الناقد حمد السعيد الشاعرة بأنها بطلة شعر، وحضورها راق، ونصها متميز كتميز الطرْق الذي استخدمته.

القصيدة الخامسة في الحلقة كانت بعنوان “رحلة الـ1000 مين” للشاعر محمد القرعاني من سوريا و”رغم كم الحزن الموجود في القصيدة، إلا أنها جميلة” هكذا قال الناقد سلطان العميمي عن قصيدة القرعاني بما تكتنزه من صور شعرية. حيث انطلق الشاعر من الذات إلى الشعر والحضور والغياب والمعاناة. ومن جهته حيّا الناقد حمد السعيد الشاعر، معتبرا أنه خرج عن المألوف. وقد أشاد غسان الحسن كذلك بالنص، مبيّنا أنه تميز بالتصوير والعبارة الشعرية المتقنة.

آخر شعراء الحلقة الثالثة من “شاعر المليون” كان السعودي مشعل الضوي العنزي، والذي جاد بقصيدة فخر، اعتبرها الناقد حمد السعيد مغلفة بالرمزية، ويستطيع المتلقي فك ما فيها من رموز كيفما يشاء، مؤكدا على أهمية الطرح الذي امتاز به النص. ومن جانبه أكد غسان الحسن على روعة النص، وعلى المنحى الذي ذهب فيه الشاعر إلى وجهتين، أي تناقض الأسلوب، في تصوير جميل. بينما قال الناقد سلطان العميمي إن النص مسك ختام الحلقة، فهو متماسك وعميق ومليء بالشعر، ولم يخل بيت من دلالة.

ونذكر أنه بإمكان الجمهور البدء بالتصويت لشاعرهم المفضل من الحلقة الثالثة والتي سيعلن عن نتائج التصويت فيها مطلع الحلقة الرابعة التي ستشهد مشاركة الشعراء طلق الدعجاني وفواز العنزي من السعودية، مانع الهميمي من اليمن، زايد التميمي من العراق، عايد الشلال من الكويت، وسالم المناعي من البحرين.