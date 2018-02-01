40 شاعرا وشاعرة عرب في مهرجان الشعر الشعبي بالشارقة

مهرجان الشعر الشعبي بالشارقة يقام تحت شعار 'القصيدة الشعبية.. منصة التواصل'، بمشاركة 40 شاعرا وشاعرة من دول عربية مختلفة.

العرب

برمجة ثرية

الشارقة – تقام فعاليات الدورة الـ14 لمهرجان الشعر الشعبي بالشارقة، تحت شعار “القصيدة الشعبية.. منصة التواصل”، من 7 إلى 13 فبراير، بمشاركة 40 شاعرا وشاعرة من دول عربية مختلفة.

ويكتنز برنامج مهرجان الشارقة للشعر الشعبي لهذه الدورة بالعديد من الندوات والفعاليات منها ندوة زايد في مهرجان الشعر الشعبي 2018، وندوة الدور التنويري للشعر الشعبي، يتم فيها استعراض مسيرة الرواد المكرمين، وندوة نقدية حول النتاج الشعري لهذه الدورة، ومعرض دواوين رابطة الشعر الشعبي حيث يعرض المهرجان 50 ديوانا لشعراء من دول الخليج العربي واليمن؛ وهو أول معرض نوعي في الشعر الشعبي العربي، نحو تأسيس مكتبة شعرية شعبية عربية.

ومن المقرر أن تصدر خلال المهرجان نشرة يومية بعنوان “الحصباة”، ترصد يوميات وفعاليات المهرجان، التي تتوزع على مناطق عدة في دولة الإمارات في الشارقة وأبوظبي والبطائح وخورفكان ودبا الحصن. لتغطية أكبر قدر من النطاق الجغرافي الإماراتي.