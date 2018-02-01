الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

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الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

النصر السعودي يضم عبدالمؤمن جابو

بانضمام اللاعب الجزائري عبدالمؤمن جابو، يكمل النصر عقد لاعبيه الأجانب مستغلا قرار الاتحاد السعودي بزيادة المحترفين إلى 7 لاعبين.

العرب  [نُشر في 2018/02/01، العدد: 10887، ص(22)]

صانع ألعاب

الرياض ـ وصل صانع الألعاب الجزائري عبدالمؤمن جابو، المحترف الجديد لنادي النصر السعودي إلى الرياض لإتمام إجراءات انتقاله من وفاق سطيف على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وبانضمام جابو (31 عاما) يكمل النصر عقد لاعبيه الأجانب مستغلا قرار الاتحاد السعودي بزيادة المحترفين إلى 7 لاعبين وهم البرازيليان برونو أوفيني وليوناردو بيريرا والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي جونيور كابانانجا والمغربي محمد فوزير، والعماني سعد سهيل.

وكان جابو، أحد نجوم المنتخب الجزائري في مونديال 2014، ولعب مع محاربي الصحراء، 13 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف.

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