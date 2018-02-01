الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

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الخميس 1 فبراير/شباط 2018، العدد: 10887

القادسية يرفع اللقب التاسع لكأس الكويت

تسعة ألقاب للقادسية مقابل 6 للكويت ضمن النهائي الـ28 بين الفريقين بكافة المسابقات.

العرب  [نُشر في 2018/02/01، العدد: 10887، ص(22)]

ترتيب الأوراق من جديد

الكويت - تمكن فريق القادسية الكويتي من حصد لقب كأس ولي العهد في كرة القدم بعد فوزه على الكويت حامل اللقب (6-5) بركلات الترجيح بعد تعادلها سلبيا (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي في المباراة النهائية على أستاد جابر الأحمد الدولي.

وسجل للكويت السوري حميد ميدو وللقادسية البرازيلي تياغو موريرا. وعزز القادسية رقمه القياسي في عدد الألقاب في المسابقة بعدما رفعه إلى 9 مقابل 6 ألقاب للكويت.

والنهائي هو الـ28 بين الفريقين في المسابقات المحلية كافة، إضافة إلى بطولة قارية واحدة هي كأس الاتحاد الآسيوي، فتساوى القادسية مع الكويت في عدد الانتصارات بعدما حقق فوزه الرابع عشر، غير أنه يتفوق في الأرقام الخاصة بكأس ولي العهد بالذات، حيث حقق الفوز في 6 من أصل 8 مواجهات نهائية.

ولم يكن القادسية محظوظا في جل المباريات التي أجراها على أرضية هذا ملعب جابر الدولي والذي بدأ اتحاد اللعبة بإقامة المباريات النهائية لكأسي الأمير وولي العهد بالإضافة إلى كأس السوبر عليه منذ الموسم قبل الماضي، حيث سجل تفوق واضح للغريم الكويت بشكل واضح.

وكان الكويت الأكثر استعدادا في جل مواجهاته مع القادسية على هذا الملعب، والذي حقق فيه الفوز دائما، قبل أن يحل القادسية العقدة الثلاثاء علما وأنه خسر أربع مباريات حاسمة على هذا الملعب من بينها مواجهة في كأس ولي العهد، واثنتان في الكأس السوبر وجميعها أمام الكويت، فيما جاءت الرابعة أمام الكرامة السوري في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي في نوفمبر 2010.

واللافت أن الهزائم كافة جاءت بركلات الترجيح، وهي عقدة إضافية ارتبطت بالقادسية على هذا الملعب بالذات، قبل أن يضع حدا لها. وتفوق الكويت في الشوط الأول حيث تقدم بهدف ميدو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن القادسية أخذ بترتيب أوراقه في الشوط الثاني وأخذ بزمام المبادرة وسيطر على وسط الملعب ولاحت له الفرصة تلو الأخرى قبل أن يترجم له موريرا الأفضلية في الدقيقة 86 بتحول فرصة سانحة إلى هدف التعادل.

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