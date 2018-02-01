وليد سليمان يؤمن صدارة الأهلي للدوري المصري

الأهلي المصري يسعى للاستمرار في الانتصارات حتى يحافظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

العرب

هداف قاتل

القاهرة – عزز الأهلي حامل اللقب موقعه في صدارة الترتيب ليبتعد عن مطارده المباشر الإسماعيلي بعد الانتصار عليه بهدف قاتل على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وذلك ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل البديل وليد سليمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. ورفع الأهلي بذلك رصيده إلى 51 نقطة مقابل 42 للإسماعيلي مع مباراة مؤجلة للأهلي من المرحلة السادسة أمام “المقاولون” العرب.

ودفع المدير الفني للأهلي حسام البدري بوليد سليمان مكان أحمد حمودي غير الموفق. ورد القائم الأيمن للأهلي كرة لشكري نجيب من تسديدة من مسافة قريبة بعدما لمست يد الشناوي قبل أن يلتقطها الأخير.

وغادر إسلام عبدالنعيم مهاجم فريق الإسماعيلي مواجهة الأهلي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة أجبرته على مغادرة المباراة مما اضطر محمد محسن أبوجريشة إلى إشراك المهاجم شكري نجيب على حسابه. وكان عبدالنعيم قد شارك في 14 مباراة في الموسم الحالي وسجل هدفا وصنع آخر بعد أن انضم في شهر يناير الماضي.

وأبدى البدري سعادته بفوز فريقه، مؤكدا أن الفريق الأحمر يتعرض لضغط شديد وهو ما يبرر تراجع الأداء. وقال البدري خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء “الأهلي حصد فوزا مهمّا على حساب الإسماعيلي. الفريق يسعى إلى مواصلة انتصاراته في ظل ضغط المباريات”. وأضاف بخصوص الأداء الذي قدمه فريق الإسماعيلي أن “منافسه فريق مميز وتعامل مع المباراة بشكل جيد للغاية من خلال إغلاق المساحات والضغط على مفاتيح لعب الأهلي، وهو أمر يستحق الإشادة، إلى جانب تألق محمد عواد حارس المرمى”.

حسام البدري: الأهلي حصد فوزا مهما ويسعى لمواصلة انتصاراته رغم ضغط المباريات

وردا على سؤال بخصوص حسم الأهلي للقب بعد أن ابتعد بفارق تسع نقاط مع مباراة مؤجلة، قال البدري إن فريقه “لم يحسم الدوري بعد وأن الفريق أمامه 15 مباراة في البطولة ومنها مباريات أمام فرق قوية”، مشيرا إلى أنه يسعى للاستمرار في الانتصارات حتى يحافظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

وفي المقابل عبر مدرب الإسماعيلي أبوجريشة عن سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبوه أمام الأهلي رغم الخسارة، وقال “اللاعبون قدموا كل ما لديهم خلال المباراة، لكن الاستسلام الدفاعي في آخر لحظات المباراة تسبب في استقبال شباكنا لهدف”.

وأضاف “سعينا لتحقيق الفوز أو التعادل على الأقل، لكن خبرات لاعبي الأهلي حسمت المباراة لصالحهم”.

ودعم باسم علي ظهير فريق الأهلي ما ذهب إليه مدربه البدري بقوله، إن ناديه لا يفوز بالحظ كما يردد البعض في ظل انتصارات “الشياطين الحمر” حتى في الدقائق الأخيرة. وأشار باسم في تصريحات للصحافيين إلى أن الحظ لا يأتي إلا للمجتهدين، والأهلي يلعب كل مباراة بغرض الفوز.

وأوضح أنه لا يفكر في مسألة البقاء بديلا أو المشاركة أساسيا بقدر الاجتهاد داخل المستطيل الأخضر وتقديم أقصى ما لديه، مؤكدا أنه لا يقصر في التدريبات ويبذل قصارى جهده. وأشار إلى أن تجديد عقده أمر طبيعي لأنه يشعر بأنه أحد أبناء الأهلي.

وعزز فريق الأهلي صفوفه بلاعب صلاح محسن قادما من إنبي ولم يعلن عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنها الأكبر بين الناديين المصريين.

وأكد محسن بعد إمضائه على عقد انتقاله إلى فريق القلعة الحمراء أنه لم يكن قلقا من رفض إدارة إنبي انتقاله للأهلي في الأول، لكنه قال “منذ البداية أعلنت عن رغبتي في اللعب للأهلي أو البقاء في إنبي.. كنت أثق في تمسك الأهلي بضمي وتقديره لرغبتي وتمسكي بارتداء قميصه”، لكنه أشار إلى أنه يرفض كل العروض الأوروبية التي تلقاها.

وفي مباراة ثانية لحساب نفس الجولة من الدوري المصري خطف الداخلية تعادلا مستحقا من مضيفه مصر المقاصة 2-2 على ملعب القاهرة الدولي. وسجل أحمد سامي والبديل مروان حمدي هدفي مصر المقاصة وناصر منسي وأحمد صابر هدفي الداخلية. ورفع الداخلية رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة أمام مصر المقاصة العاشر.