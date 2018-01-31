منفذ اعتداء مسجد لندن كان يستهدف زعيم حزب العمال ورئيس بلدية لندن

المتورط في قضية دهس بحافلة في يونيو 2017 أمام مسجد في لندن، يعترف إنه أراد قتل زعيم حزب العمال جيريمي كوربن ورئيس بلدية لندن صديق خان.

العرب

كانا ضمن خطة منفذ الاعتداء

لندن - أكد دارن أوزبورن الذي يُحاكم في قضية دهس مؤمنين بحافلة في يونيو 2017 أمام مسجد في لندن، الثلاثاء خلال محاكمته أنه أراد قتل زعيم حزب العمال جيريمي كوربن ورئيس بلدية لندن صديق خان.

وأعلن أوزبورن أنه كان يريد في البداية استهداف مسيرة مؤيدة للفلسطينيين نُظمت في شوارع العاصمة البريطانية و"صدم أكبر عدد" ممكن من الأشخاص.

وخلال استجواب المدعي العام حول ما اذا كان المشتبه به يسعى إلى قتل جيريمي كوربن كان من المتوقع أن يشارك في التجمع لكنه عدل عن ذلك، ردّ أوزبورن بالإيجاب.

وقال إن "ذلك كان سيُخرج إرهابيا من شوارعنا" مضيفا "لو كان صديق خان موجودا أيضا، كان الأمر أفضل بكثير. كان يمكن أن يكون الأمر مثل الفوز في اليانصيب".

ومُنع أخيرا منفذ الهجوم البالغ 48 عاما والأب لأربعة أطفال، من الوصول إلى التظاهرة عبر إغلاق الطرقات.

وبعيد منتصف ليل 19 يونيو، صدمت حافلة صغيرة مجموعة أشخاص قرب مسجد فينسبري بارك في شمال لندن، تجمعوا لمساعدة مكرم علي وهو رجل يبلغ 51 عاما كان أصيب بعارض صحي. وقتل أخيرا علي في الاعتداء بالإضافة إلى إصابة 11 آخرين.

وجاء الاعتداء في أجواء من التوتر في المملكة المتحدة، بعد ثلاثة اعتداءات خلال ثلاثة أشهر في لندن ومانشستر أسفرت عن مقتل 55 شخصا وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت صديقة أوزبورن التي كان يعيش معها في كارديف في ويلز، إنه "مكتئب" و"مدمن على الكحول" و"مهووس بالمسلمين في الأسابيع التي سبقت الحادث".

ودارن أوزبورن الذي يدعي أنه غير مذنب، نفى الثلاثاء أن يكون منفذ الاعتداء وأكد أنه فقط أحد ركاب الحافلة التي كان يقودها رجل قال إن اسمه ديف وإنه شريك في الاعتداء.

وكان المتهم قد أكد في البداية أنه لم يعطي أي تصريحات وأوضح لاحقا أنه غيّر رأيه "لقول الحقيقة". ومن المتوقع انتهاء محاكمته الجمعة.