ماكرون يحذر تركيا من تحويل معركة عفرين لغزو سوريا

الرئيس الفرنسي يعبر عن خشيته من أن تكون معركة عفرين ذريعة لغزو البلاد داعيا أنقرة إلى تنسيق تحركاتها مع حلفائها.

العرب

طبيعة العملية تستوجب إجراء مناقشات بين الأوروبيين

باريس - حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا من أن عمليتها ضد الفصائل الكردية في شمال سوريا ينبغي ألا تصبح ذريعة لغزو البلاد وقال إنه يريد من أنقرة أن تنسق تحركاتها مع حلفائها.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع صحيفة لو فيجارو الأربعاء "إذا اتضح أن هذه العملية تتخذ منحى غير محاربة خطر الإرهاب المحتمل على الحدود التركية وتتحول إلى عملية غزو فسيمثل هذا مشكلة حقيقية بالنسبة لنا".

وأضاف "لقد دعوت على الفور إلى اتخاذ إجراءات احترازية وضبط النفس وتحدثت عن الساعات الأولى من هذا الهجوم".

وبدأت تركيا الأسبوع الماضي هجوما جويا وبريا في شمال غرب سوريا تحت مسمى "غصن الزيتون" من أجل إبعاد خطر وحدات حماية الشهب الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية، مؤكدة أنها تهدد أمن حدودها مع سوريا.

وفتح هذا جبهة قتال جديدة في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات وأضر بالعلاقات مع حلفاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي شن حملة تمرد على مدى ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية.

وعلى الرغم من تحذيرات دولية جمة من قبل الولايات المتحدة، وغيرها من الدول، التي دعت إلى كبح العملية العسكرية، وعدم توسيعها من عفرين حتى منبج ، حيث تتواجد قوات أميركية، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أكثر من مرة أن عملية عفرين مستمرة، وستتجه لاحقاً إلى منبج.

وتساند القوات التركية في عمليتها ضد عفرين، فصائل من الجيش السوري الحر في شمال سوريا.

واشتركت الولايات المتحدة وفرنسا في تسليح وتدريب مقاتلين تقودهم الوحدات في حربهم على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وقال ماكرون إنه سيثير المسألة مجددا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف أن طبيعة العملية تعني ضرورة إجراء مناقشات بين الأوروبيين، وعلى نطاق أوسع أيضا بين الحلفاء.

وواصلت تركيا الأربعاء عملياتها المكثفة في منطقة عفرين التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد في شمال غرب سورية، وسط أنباء عن أنها نجحت في تثبيت سيطرتها على قرية شنكال شمال غربي المنطقة.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن اشتباكات عنيفة تجددت بين القوات التركية والقوات الموالية لها من جانب، وبين الوحدات الكردية من جانب آخر. وأضاف أن القوات التركية تمكنت من تثبيت سيطرتها على قرية شنكال بعد فشلها عدة مرات.