الأحزاب التونسية أمام تحدي كشف مصادر تمويلها

احتج شباب من حملة “فقنا بيكم” الثلاثاء أمام مقر حركة النهضة في العاصمة تونس، للضغط عليها بهدف كشف مصادر تمويلها وهي الحملة التي قال منظموها إنها ستشمل جميع الأحزاب والجمعيات الناشطة في البلاد.

العرب

تنبيه أخير للأحزاب

تونس - دشن المجتمع المدني التونسي الثلاثاء معركة الشفافية المالية مع الأحزاب التي ترفض تقديم كشوفات حول مصادر تمويلها.

ونظمت جمعية “فورزا تونس” وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر حركة “النهضة”، في إطار حملة “فقنا بيكم” (تفطّنا إليكم)، لمطالبة الأحزاب السياسية التونسية بالكشف عن مصادر تمويلها.

وشارك في الوقفة حسب تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي لحركة النهضة عماد الخميري لـ”العرب” 6 أعضاء من الجمعية.

واستخدم المتظاهرون دمية متحركة في إشارة إلى أن الأحزاب “مرهونة” للجهات التي تموّلها. وأوضح رئيس الجمعية، سهيل بيّوض، أن الوقفة تشكّل إعلانا لانطلاق حملة وطنية تحت شعار “فقنا بيكم”، لدعوة الأحزاب السياسية إلى الكشف عن مصادر تمويلها عبر طرح السؤال الجوهري “من أين لكم هذا؟”.

وتشمل الحملة حسب بيّوض جميع الهيئات السياسية والجمعيات التي ستشهد بدورها وقفات احتجاجية مماثلة أمام مقراتها.

وقال الخميري إن النهضة غير منزعجة وترحب بمثل هذه التحركات التي تعتبرها مشروعة وداعمة للديمقراطية في البلاد.

وأوضح أن حزبه من الأحزاب القليلة التي قدّمت تقريرها المالي السنوي إلى دائرة المحاسبات في العام الماضي.

عماد الخميري: تمويل حركة النهضة متأت فقط من اشتراكات شهرية لـمناضليها

وتأتي هذه التظاهرة بعد أيام من تصريحات لوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، حيث أكد خلالها أن 30 حزبا فقط من أصل 210 أحزاب قدمت تقاريرها المالية لسنة 2017.

وقال بن غربية إنه تمت مراسلة كافة الأحزاب السياسية في بداية سنة 2017، ومطالبتها بتقديم تقاريرها المالية غير أن عددا قليلا منها استجاب للطلب، ولا سيما منها الأحزاب المكونة حديثا.

ويحصر قانون الأحزاب في تونس مصادر تمويل الحزب في اشتراكات أعضائه و”المساعدات والتبرعات والعائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب السياسي ونشاطاته، بالإضافة إلى القروض والتمويل الحكومي”.

ويمنع الفصل 18 من القانون أن يتلقى الحزب تمويلا مباشرا أو غير مباشر نقديا أو عينيا صادرا عن أي جهة أجنبية أو مصدر مجهول.

وتتبادل قواعد الأحزاب في تونس وخاصة منها الأحزاب الكبرى، الاتهامات حول ارتباطها ماليا بأطراف خارجية. ويتهم خصوم النهضة الحركة بالحصول على تمويل من دول داعمة للأحزاب الإسلامية في المنطقة ومن بينها قطر.

وأعلن الحزب الدستوري الحر، في أغسطس الماضي أنه أودع شكوى لدى وكيل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ضد حزب حركة النهضة الذراع السياسية لإخوان تونس، وكل من سيكشف عنه البحث في ما نسب إليه من اتهامات بتلقي تمويل من دولة قطر.

وأكدت رئيسة الحزب عبير موسي حينئذ أن حزبها يمتلك قرائن جدية تفيد بتلقي حزب النهضة لتمويلات من قطر.

لكن عماد الخميري أكد أن تمويل حزبه يقتصر على اشتراكات شهرية لـ”مناضليه”، رافضا الإجابة عن سؤال حول امتلاك الحركة لمشاريع تجارية.

ويشكك مراقبون في هذه المعلومات نظرا إلى أنشطة الحزب الكثيفة ومصاريفه التي توصف بالبذخ وهو ما نفاه الناطق الرسمي باسم الحزب، مؤكدا أن حركة النهضة حزب كبير يناضل منذ سنوات ولديه عدد كبير من المنخرطين.

وتعكف وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني على إعداد مشروع قانون جديد ينظم الأحزاب في تونس.

وقال بن غربية إنه من الضروري وضع شروط معينة تجنب الأحزاب البحث عن التمويل اللامشروع.

وينتقد مراقبون ضعف التمويل الخاص والعمومي الذي تعاني منه جل الأحزاب.

ويرى هؤلاء أنه من الضروري دعم الأحزاب السياسية عبر توفير التمويل والظروف الطيبة لمشاركتها في الشأن العام والقيام بالمهام المنوطة بعهدتها، للحيلولة دون ارتهانها للأطراف الأجنبية.

لكن هذه المطالب تبدو صعبة التحقيق في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.