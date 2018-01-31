تحويل أنابيب الصرف الصحي إلى مساكن

شركة هندسة معمارية تقدم نماذج تجريبية لبيوت من أنابيب الصرف الصحي، في محاولة لحل مشكلة ارتفاع أسعار الشقق السكنية في الصين.

العرب

منازل صديقة للبيئة

هونغ كونغ (الصين) – قدمت شركة هندسة معمارية نماذج تجريبية لبيوت من أنابيب الصرف الصحي، في محاولة لحل مشكلة ارتفاع أسعار الشقق السكنية في مدينة هونغ كونغ، على ساحل الصين الجنوبي.

وحددت الشركة طول الوحدة من هذا النوع من السكن 100 قدم مربع، وبقطر مترين ونصف المتر، ويمكن أن تكون مأوى لشخص أو اثنين، وبسعر 15 ألف دولار أميركي.

وزوّد المصممون البيت الخرساني، الذي أُطلق عليه اسم أوبود، بمطبخ وحمام ومرحاض ومساحة معقولة للمعيشة، بالإضافة إلى مقابس للهواتف الذكية والإنترنت. وأوضحت الشركة أنه في حال شعر الراغب في الإقامة بهذه الأنابيب بأن مساحة الأنبوب السكني الواحد ضيقة، فإنه بإمكانه شراء أنبوبين أو أكثر ووصلهما ببعضهما البعض ليصبح المكان أرحب، علما وأنه بإمكان مالك هذه الأنابيب تثبيتها في أي مكان يرغب فيه.

ويأمل القائمون على المشروع في أنه يضع حلا للآلاف ممن يعانون من غلاء الشقق السكنية في مدينة هونغ كونغ، التي يصل ثمن شقة بسيطة فيها مساحتها 600 قدم مربع، إلى نحو مليوني دولار أميركي.

وتطمح الشركة المصنعة لهذا النوع من البيوت، إلى أن تصل منتجاتها إلى كل مكان في العالم يعاني فيه الناس ازدحاما سكانيا كبيرا، وارتفاعا باهظا في أسعار الشقق السكنية.