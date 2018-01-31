الاربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10886

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الاربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10886

شركة أميركية تخترع سينما محمولة

شركة كيك ستارتر، المختصة في التكنولوجيا والأفلام وإنتاج ألعاب فيديو، تبتكر 'سينما محمولة' صغيرة تمكن مستخدميها من الاستمتاع بمشاهدة الأفلام والفيديوهات في أي مكان.

العرب  [نُشر في 2018/01/31، العدد: 10886، ص(24)]

سينما قابلة للطي

واشنطن – كشفت شركة كيك ستارتر، المختصة في التكنولوجيا والأفلام وإنتاج ألعاب فيديو، عن مشروع “سينما محمولة” صغيرة ستمكن مستخدميها من الاستمتاع بمشاهدة الأفلام والفيديوهات في أي مكان يريدون التواجد فيه.

وبحسب الشركة الأميركية، فإن هذه الآلة البسيطة التي أطلق عليها اسم “بوب تياتر”، تتألف من هيكل مرن خفيف الوزن قابل للطي، مصنوع من القماش والأسلاك المعدنية التي تعطيه شكلا أسطوانيا.

وأوضحت كيك ستارتر أنه تم تزويد هذا الهيكل بفتحة تسمح للمستخدم بإدخال رأسه في هذه الأسطوانة المعتمة لمشاهدة الفيلم أو مقطع الفيديو.

ويمكن استخدام هذه التقنية ببساطة، إذ يكفي لصاحبها أن يركب الهيكل الخارجي ويصل مكبر الصوت الملحق به بالهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، ثم يضع الجهاز فوق الهيكل مع توجيه شاشته نحو الأسفل، ويقوم عقب ذلك بتشغيل الفيلم أو مقطع الفيديو، ليشعر وكأنه داخل صالة سينما حقيقية، بفضل الإضاءة الخافتة داخل هيكل الـ”بوب تياتر” والمؤثرات الصوتية المميزة التي يصدرها مكبر الصوت الخاص.

ومن أهم ما يميز هذا الاختراع الجديد وزنه الخفيف والحجم الصغير الذي يمكّن المستخدم من الاستمتاع بمشاهدة الأفلام سواء في المنزل أو حتى أثناء النزهات في الحدائق العامة.

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