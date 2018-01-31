متفرقات: صلاح ومحرز يتنافسان على أفضل لاعب أفريقي في أوروبا

الألماني بيرند ستينغ يصل إلى دمشق لمفاوضة الاتحاد السوري على قيادة المنتخب السوري خلال الفترة المقبلة.

العرب

صلاح مرشح لاقتناص لقب أفضل لاعب في البريميرليغ

◄ ضمت قائمة أفضل 3 لاعبين أفارقة في أوروبا خلال يناير الجاري نجمين عربيين هما: الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ونظيره الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي إلى جانب المالي موسى ماريجا لاعب بورتو.

وأطلقت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية التي وضعت القائمة استفتاء على أفضل لاعب أفريقي في أوروبا هذا الشهر من بين الثلاثي المذكور حتى الأحد المقبل.

وقاد صلاح ليفربول هذا الشهر لإلحاق أول هزيمة بمانشستر سيتي (4-3)، في هذه النسخة من البريميرليغ.

وأبرزت “فرانس فوتبول” أن تألق صلاح جعله مرشحا للانضمام إلى ريال مدريد إلى جانب ترشيحه لاقتناص لقب أفضل لاعب في البريميرليغ هذا الموسم في ظل تألقه مع الريدز وتسجيله 18 هدفا حتى الآن.

◄ رحب اتحاد الكرة السوري بالمدرب الألماني بيرند ستينغ، المتوقع أن يكون مدربا لنسور سوريا في الفترة المقبلة. وقال الاتحاد في بيان رسمي إن “المدرب بيرند ستينغ وصل إلى دمشق في زيارة للتفاوض معه من أجل تدريب المنتخب الأول”.

وأضاف البيان “كان في استقبال ستينغ بمقر إقامته فادي الدباس، نائب رئيس الاتحاد، ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية الذي رحب به وأكد أن خبراته وحماسه للعمل كانا عاملين مهمين في اختياره للمهمة”.

ومن جانبه أشار ستينغ إلى أنه كان يتابع منتخب سوريا خلال المراحل الأخيرة من تصفيات كأس العالم ومواجهة أستراليا في الملحق النهائي. وتجتمع لجنة المنتخبات الوطنية بالمدرب الألماني يليه اجتماع آخر مع رئيس وأعضاء اتحاد الكرة لتبادل الآراء وبدء المفاوضات من أجل التوقيع على العقد.

◄ أعلن الهلال السعودي تعاقده مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقي لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام. وقال النادي إن الإدارة “أنهت إجراءات التوقيع مع المغربي أشرف بن شرقي لتمثيل فريق الهلال الأول لمدة ثلاثة أعوام ونصف”.

وبدأ بن شرقي مسيرته في صفوف المغرب الفاسي قبل أن ينتقل إلى الوداد البيضاوي بعقد لأربع سنوات وقاده إلى إحراز دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، وشارك في صفوفه في كأس العالم للأندية أواخر العام الماضي في دولة الإمارات.

وخاض بن شرقي 28 مباراة خلال الموسم الحالي في صفوف الوداد فسجل 8 أهداف وصنع 7، علما وأنه يشارك حاليا في صفوف منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين.