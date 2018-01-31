الاربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10886

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الاربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10886

غالي يعود للأهلي المصري بعقد التكريم

حسام غالي يوقع عقد انضمامه للفريق لمدة 6 شهور فقط بعد تدخل من محمود الخطيب لإقناع حسام البدري بأن الصفقة تأتي في إطار تكريم اللاعب.

العرب  [نُشر في 2018/01/31، العدد: 10886، ص(22)]

غالي يفسخ عقده مع النصر السعودي بالتراضي

القاهرة - أصبح حسام غالي، لاعب وسط فريق النصر السعودي السابق، على أعتاب العودة مجددا إلى فريقه الأهلي المصري بعقد رسمي يمتد 6 شهور فقط، ليختتم حياته الكروية في القلعة الحمراء.

وفسخ غالي عقده مع نادي النصر في الساعات الماضية وعاد إلى مصر برفقة مدير أعماله نادر شوقي.

وحضر غالي إلى مقر النادي الأهلي لتوقيع عقود انضمامه للفريق لمدة 6 شهور فقط بعد تدخل من محمود الخطيب رئيس النادي لإقناع حسام البدري المدير الفني بأن الصفقة تأتي في إطار تكريم اللاعب لإنهاء مشواره في القلعة الحمراء.

وكان حسام البدري قد أبدى رفضه التام لفكرة عودة غالي قبل أن يقنعه الخطيب بأن اللاعب سيأتي لختام مسيرته في النادي.

وأنهى نادي النصر السعودي تعاقده مع اللاعب المصري المخضرم حسام غالي بعد توقيع مخالصة مالية نهائية مع اللاعب.

وأكد نادي النصر في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، رحيل غالي. وذكر بيان النادي “وقعت إدارة نادي النصر مخالصة مالية نهائية مع لاعب الفريق الأول المصري حسام غالي، متمنين له التوفيق”.

وتعاقد النصر مع غالي مطلع الموسم الحالي من النادي الأهلي المصري بعقد يمتد لنهاية الموسم.

وأعلن نادر شوقي، مدير أعمال حسام غالي قائد النصر السعودي، عن فسخ الأخير عقده مع ناديه بالتراضي بعد جلسة جمعته مع مسؤولي “العالمي” في الساعات الماضية. وقال شوقي “حسام غالي تلقى عرضا من الفتح السعودي ولكنه اعتذر لمسؤوليه وسيعود إلى مصر”.

وأشار إلى أن عودة حسام غالي للأهلي مطروحة، خاصة أن “الأهلي بيت غالي الذي تربى فيه”، رافضا الإعلان عن وجهة اللاعب الجديدة.

ورحل حسام غالي( 37 عاما)، عن الأهلي في شهر يوليو الماضي، إثر نهاية البطولة العربية التي احتضنتها مصر إلى النصر السعودي بعد تراجعه عن تجديد عقده. وواجه غالي انتقادات حادة بسبب تراجع مستواه في الفترة التي قضاها مع النصر السعودي.

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