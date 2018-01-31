سباق التلاحق يطبع الدوري التونسي

الترجي الرياضي سيكون في تنقل صعب بسبب الغيابات لمواجهة مستقبل قابس، والنادي الصفاقسي يريد تدارك هزيمته الماضية عندما يستقبل الملعب القابسي.

العرب

عنصر مؤثر

تونس – ينزل صاحب الصدارة الترجي الرياضي الأربعاء، ولحساب الجولة 17 من الدوري التونسي، ضيفا على مستقبل قابس صاحب المركز السابع، والذي يعتبر منافسا صعب المراس فوق ميدانه، كما أنه سجل استفاقة مع قدوم المدرب الجديد مرسي محمود.

وسيكون فريق باب سويقة في تنقل صعب خصوصا وأنه منقوص من العديد من الركائز الأساسية على غرار مهاجميه طه ياسين الخنيسي المصاب وماهر الصغير لأسباب تأديبية، فضلا عن رحيل فخر الدين بن يوسف والفرجاني ساسي للدوري السعودي.

وستكون هذه الغيابات مؤثرة على المدرب الجديد المنذر الكبيّر المطالب بإيجاد حلول حتى يواصل الفريق مسيرته ويحافظ على الفارق الذي يفصله عن ملاحقه المباشر الصفاقسي، الذي سيستضيف الملعب القابسي على ميدانه في عاصمة الجنوب صفاقس.

برتران مارشان: الفوز على شبيبة القيروان سيمكن الأفريقي من الالتحاق بكوكبة الصدارة

وسيبحث الصفاقسي عن التدارك بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام شبيبة القيروان في وقت قاتل، وهي الخسارة التي لم تهضمها جماهيره حتى الآن، ولذلك سيكون مطالبا بالتدارك لتحقيق المصالحة مع أنصاره.

وعبّرت إدارة الترجي الرياضي التونسي الاثنين، عن اندهاشها من الأخبار الرائجة حول نية المهاجم طه ياسين الخنيسي مغادرة فريق باب سويقة للاحتراف الخارجي.

وأشارت في بيان لها إلى أن “هذه الأخبار الغاية منها زعزعة استقرار النادي الذي يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري التونسي”.

وشددت إدارة الترجي الرياضي في بيانها على أنها لم تتلق أي عرض بخصوص المهاجم الدولي وهداف الفريق الخنيسي الذي يواصل فترة التأهيل البدني بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب تونس في معسكر الدوحة.

ويذكر أن الترجي فرط في لاعبين خلال اليومين الأخيرين الفرجاني ساسي إلى النصر السعودي مقابل مليوني يورو، وفخر الدين بن يوسف الذي التحق بالفيصلي السعودي، بعد أن فسخ عقده مع فريق باب سويقة.

ومن جانبه سيبحث الملعب القابسي بقيادة خالد بن يحيى عن الخروج بأخف الأضرار والعودة إلى قابس بنقطة التعادل.

وسيكون النادي الأفريقي الذي حقق انتصارا ثمينا خارج قواعده أمام فرصة لتأكيد النتائج الإيجابية من خلال استضافته شبيبة القيروان الذي ستكون معنويات لاعبيه مرتفعة هو الآخر بعد الفوز على الصفاقسي.

وقال مدرب الأفريقي برتران مارشان في تصريح صحافي بعد المباراة إن “الفوز على شبيبة القيروان سيمكن فريقه من الالتحاق بكوكبة الصدارة وسيعطي معنى للانتصارات السابقة”.

وشدد مارشان على أنه يعلم جيدا أن المواجهة لن تكون سهلة بالرغم من أنها ستدور على ملعب رادس في العاصمة تونس.