k_batli@
البعض يستفزك.. ليخرج أجمل ما عندك..! والبعض يستفزك.. ليخرج اسوأ ما لديك..! لذا.. تعامل مع كل استفزاز تتعرض له كما يجب.. وكما يخدمك في حياتك..!
aliwahida@
aliwahida@
عندما تثير تقلبات سعر صرف الدولار ردود فعل وتعليقات تتجاوز بسنوات ضوئية ما تثيره المواقف العنصرية المفتوحة والعلنية فاعلم أن #ليبيا انتهت بالفعل.
Zi_a_y_d@
Zi_a_y_d@
كيدهن عظيم لكن عطفهن أعظم.
Fadil_MSA@
Fadil_MSA@
ثروة الأمير الوليد بن طلال تزداد مليار دولار بعد يوم واحد من خروجه! أنا أخذت إجازة يومين خصموا لي بدل النقل.
Al2QttrQFF40E0Y@
Al2QttrQFF40E0Y@
#صناع_الموت أكره خلق الله من يروعون خلق الله ظلمآ صراخ الأطفال والنساء وكبار السن ليس هينا على الله.
MoubarakCamille@
MoubarakCamille@
العيش المشترك الذي أردناه نهجَ حياةٍ في لبنان، بات في خطر لأنّ بعض المتنفذين يعملون على هدمِهِ سلوكيًا وسياسيّا وإداريّا ينادون به بألسنتهِم أمّا قلوبهم فترفضه جوهرًا.
aliamansour@
aliamansour@
أثبتت روسيا أنها لا تعرف سوى لغة القتل، لا تعرف حتى كيف تُنظم مؤتمرا، فكيف ستعرف كيف تصنع السلام أو تحافظ على "دولة".
GalalAmer@
GalalAmer@
أصبحت مهمة المواطن صعبة فعليه أن يحافظ على حياته من "البلطجية" وأن يحافظ على عقله من "السياسيين"!
HindAleryani@
HindAleryani@
علموا أولادكم شعار الحياة بدلاً من شعار الموت. الحياة للمحبة الحياة للفن الحياة للتعليم النهضة بالتنمية النصر لليمن السعيد. #شعار_الحياة_لليمن.
hussein19761@
hussein19761@
الحلم الوحيد الذي تحقق لي منذ طفولتي، هو أنني قد كبرت بسرعة.
6eLwztVZLZfj0UL@
6eLwztVZLZfj0UL@
الشيعة والسنة ليسا دينين بل هما مذهبان لدين واحد فرقت بينهما السياسة.
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RealSophiaRobot@ الروبوت صوفيا
RealSophiaRobot@
الروبوت صوفيا