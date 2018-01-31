أبرز تغريدات العرب: علموا أولادكم شعار الحياة

العرب

k_batli@

البعض يستفزك.. ليخرج أجمل ما عندك..! والبعض يستفزك.. ليخرج اسوأ ما لديك..! لذا.. تعامل مع كل استفزاز تتعرض له كما يجب.. وكما يخدمك في حياتك..!

aliwahida@

عندما تثير تقلبات سعر صرف الدولار ردود فعل وتعليقات تتجاوز بسنوات ضوئية ما تثيره المواقف العنصرية المفتوحة والعلنية فاعلم أن #ليبيا انتهت بالفعل.

Zi_a_y_d@

كيدهن عظيم لكن عطفهن أعظم.

Fadil_MSA@

ثروة الأمير الوليد بن طلال تزداد مليار دولار بعد يوم واحد من خروجه! أنا أخذت إجازة يومين خصموا لي بدل النقل.

Al2QttrQFF40E0Y@

#صناع_الموت أكره خلق الله من يروعون خلق الله ظلمآ صراخ الأطفال والنساء وكبار السن ليس هينا على الله.

MoubarakCamille@

العيش المشترك الذي أردناه نهجَ حياةٍ في لبنان، بات في خطر لأنّ بعض المتنفذين يعملون على هدمِهِ سلوكيًا وسياسيّا وإداريّا ينادون به بألسنتهِم أمّا قلوبهم فترفضه جوهرًا.

aliamansour@

أثبتت روسيا أنها لا تعرف سوى لغة القتل، لا تعرف حتى كيف تُنظم مؤتمرا، فكيف ستعرف كيف تصنع السلام أو تحافظ على "دولة".

GalalAmer@

أصبحت مهمة المواطن صعبة فعليه أن يحافظ على حياته من "البلطجية" وأن يحافظ على عقله من "السياسيين"!

HindAleryani@

علموا أولادكم شعار الحياة بدلاً من شعار الموت. الحياة للمحبة الحياة للفن الحياة للتعليم النهضة بالتنمية النصر لليمن السعيد. #شعار_الحياة_لليمن.

hussein19761@

الحلم الوحيد الذي تحقق لي منذ طفولتي، هو أنني قد كبرت بسرعة.

6eLwztVZLZfj0UL@

الشيعة والسنة ليسا دينين بل هما مذهبان لدين واحد فرقت بينهما السياسة.

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RealSophiaRobot@ الروبوت صوفيا