الاربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10886

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الاربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10886

هاشتاغ اليوم: تعرف على 'الزوجة المثالية' وفق قناة بداية

مغردون يسخرون من الرواية التي قدمتها القناة التلفزيونية مؤكدين أنها موجهة للقطيع الذي يغسل أدمغته بهذه القصص التي تحتوي سلوكيات لا تمت إلى الإسلام بصلة.

العرب  [نُشر في 2018/01/31، العدد: 10886، ص(19)]

قنوات تكرّس عبودية المرأة

الرياض - أثارت قصة عن "الزوجة المثالية" في قناة بداية السعودية التي تعرف نفسها بأنها “متشبثة بالقيم الإسلامية والعربية الأصيلة” جدلا واسعا على توتير.

وجاء في القصة التي وردت على لسان أحدهم في مقطع فيديو حاز نسبة مشاهدات عالية أن زوجة خالفت زوجها في نقاش فضربها حتى عجزت عن الحركة، لكن حين حضر أهلها أوهمتهم بأنها سعيدة! وسط تكبيرات الحضور ومديحهم.

وسخر معلقون من الرواية مؤكدين أنها موجهة للقطيع الذي يغسل أدمغته بهذه القصص التي تحتوي سلوكيات لا تمت إلى الإسلام بصلة. وقالت معلقة:

Sameera_KSU@

محاولة تمرير فكرة أن الخضوع والرضى بالإهانة والضرب من قبل الزوج سيجعلان المرأة بطلة في مجالس الذكور.. هكذا مجالس الذكور تعج بقصص حدثني ثقة عن تعزيز فكرة إذلال المرأة.. هل كان النبي الكريم يعزز مثل هذه الأفكار المهينة؟ أين حديث “رفقا بالقوارير”؟ أم لا تحفظون إلا “وزوجها غير راض..”؟

ونصحت مغردة:

runaway124@

ما يستفاد من القصة: سكوتك عن أول تعنيف دافع إلى المزيد من التعنيف، لذا ضروري “يندعس وجهه” في أول مرة.

وقال مغرد:

Norryxoo@

يلعن أبوالجهل الذي يطلعونه في التلفزيون قناة هابطة.

وأعاد مغردون التذكير بقصة أخرى وردت على نفس القناة حين قال متحدث إن على الأب أن يقبل رأس زوج ابنته لأنه “شال عنه الهم”.

وكتبت مغردة تعليقا على المقطع:

fahmibajre@

ولا ننسى كلام هذا القذر (البنت عار) والذي يتزوجها “شال عنك هم”… قناة منحطة.

وقالت مغردة:

Sokara7@

هذه المقاطع تشجع على التنازلات وللأسف الكثير من النساء عقولهن متشبعة بهذه الفكرة.

وقالت مغردة في سياق آخر:

TurkiaRudain@

يعاملون البنات والنساء مثل الغنم في المدارس الحارس يضربهن بالعصا، ويدخلونهن الجامعات ثم تغلق عليهن الأبواب ولا يدخلن ولا يخرجن إلا بإشراف، حتى لو احترقن أي مكان نسائي في السعودية هو مجرد حظيرة حيوانات تتم معاملة المرأة فيه كالبهيمة #حريق_جامعة_بيشة.

وكتبت أخرى:

na7da7n@

المرأة السعودية هي الوحيدة من بين نساء العالم التي “طول عمرها” (مدى حياتها) تعيش على صك ولاية تنتقل من رجل إلى رجل، المرأة لا حاجة لها بصك ولاية هي راشدة.

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