الاربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10886

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الاربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10886

الإيرانيات سئمن الحجاب القسري

أربع إيرانيات يخلعن الحجاب وسط شوارع طهران احتجاجا على قانون الحجاب الإجباري الذي يعتبرنه يحد من حقوقهن.

العرب  [نُشر في 2018/01/31، العدد: 10886، ص(19)]

اتركوا للمرأة حرية التصرف بجسدها

طهران – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء صوراً لأربع إيرانيات يخلعن الحجاب في شارع انقلاب (الثورة) وسط طهران.

وكان مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل بشكل واسع عشية اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مشهد يوم 27 ديسمبر أظهر الفتاة التي تدعى ويدا موحد (31 سنة) -وهي أم لطفلة في شهرها الـ19- تقف على منصة في شارع انقلاب وسط العاصمة طهران، وهي ترفع وشاحها بعصا وتلوح به في شكل علم احتجاجا على قانون الحجاب الإجباري.

ولاحقاً اعتقلت الشرطة الفتاة، ما دفع بنشطاء إلى إطلاق هاشتاغ “#دخترخیابان_انقلاب_کجاست؟” أي “أين فتاة شارع انقلاب؟” الذي لاقى تفاعلا عالميا واسعا.

والاثنين أعلنت المحامية نسرين ستودة، من مركز مدافعي حقوق الإنسان في ايران، أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح ويدا، وذلك بعد أسابيع من استمرار حملات للمطالبة بالإفراج عنها.

وكتبت ستودة عبر صفحتها على موقع فيسبوك أنها راجعت مكتب المدعي العام لمتابعة قضية الفتاة الأحد، حيث تم إبلاغها بأن الفتاة أطلق سراحها. وأضافت “آمل ألا تتم مضايقة الفتاة أو تعرضها للأذى من قبل السلطات القضائية بسبب فعل بسيط يعتبر من حقوقها البدائية والطبيعية”.

ورفضت الكشف عن المزيد من الإيضاحات نظرا إلى رغبة موحدي في عدم “الحصول على تغطية إعلامية واسعة”.

وكتبت سوتوده على صفحتها في فيسبوك “سئمت العديد من الفتيات والنساء من هذا (الحجاب)” مضيفة “اتركوا للمرأة حرية التصرف بجسدها!”.

واعتبر الإيرانيون حركة هذه الفتاة من أهم رموز الاحتجاجات من قبل النساء في إيران، واختار عدد كبير من مستخدمي فيسبوك وتويتر وتلغرام في إيران صورة هذه الفتاة رمزاً للتعاطف مع المرأة ورفضاً للحجاب القسري.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت في بيان باعتقال الفتاة التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران طوال الأسبوعين الماضيين بسبب مصيرها المجهول، وطالبت السلطات الإيرانية بوقف محاكمة النساء اللواتي يحتججن على الحجاب القسري في البلاد، ووقف هذا القانون الإلزامي الذي وصفته بـ“التعسفي”.

ويقول ناشطون إن خلع الحجاب يشكّل تصاعداً في الحراك النسوي الإيراني، ضد القيود المفروضة في البلاد على أزياء النساء في الأماكن العامة.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، فُرض الحجاب على النساء في إيران، على أن يغطَّى الجسدُ أيضاً بثوب واسع وطويل.

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