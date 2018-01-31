معركة تويترية: فازت أحلام على نوال بضربة شامتة

يبدو أن الأخبار التي وردت أخيراً بشأن عودة الفنانة أحلام إلى برنامج “ذا فويس" بعد استبعادها واستبدالها بالفنانة نوال الكويتية أصبحت موضوع الساعة على موقع تويتر.

العرب

سيلفي العودة

لندن - أثار إعلان مجموعة إم بي سيMBC عودة النجمة الإماراتية أحلام للمشاركة في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس "The Voice" بعد قرار استبدالها بالفنانة نوال الكويتية جدلا واسعا على تويتر.

وجاءت تغريدة مجموعة إم بي سي عبر الحساب الرسمي على تويتر لتؤكد أن عاصي الحلاني وأحلام ومحمد حماقي وإليسا هم من سيتولون مهمة تدريب الأصوات في الموسم الجديد من البرنامج.

وشهدت التغريدة تفاعلاً كبيراً من جمهور أحلام، الذي وجه إلى نجمته التهنئة على عودتها إلى البرنامج من جديد، كما شهدت انتقادات من جمهور نوال الكويتية.

يُذكر أنّ إدارة المحطة قد حدّدت يوم السبت 10 فبراير موعداً لانطلاق الموسم الرابع والحلقات المسجّلة التي تشمل مرحلتيْ “الصوت وبس” و”المواجهة”، وذلك فور انتهاء عرض برنامج “ذا فويس كيدز2”.

وأعرب أعضاء لجنة التحكيم على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي عن تحمّسهم الشديد، فيما التزمت أحلام الصمت رغم نشاطها الكثيف على تويتر في العادة.

إدارة برنامج ذا فويس أعلنت مشاركتي رسميا، مما يفقد تصرفهم هذا الأصول المهنية والاحترافية

وكانت إليسا نشرت مقطع فيديو من حساب عديلة الساخر بعنوان “أول فصول الحرب”. وتظهر إليسا في المقطع مؤكّدة “أقول من الآن أن أحلى صوت سيكون عندي”، لتجيبها أحلام “أنا أقول العبرة بالنهاية”، لتسقط قنبلة على إليسا في إشارة إلى أن أحلام ربحت الجولة.

من جانبها، غردت الثلاثاء نوال الكويتية بعد استبعادها، على حسابها الرسمي في تويتر بكلماتٍ “قوية” لتكشف أنّه لم يتمّ إبلاغها بهذا القرار من قبل إدارة المحطة، متّهمةً إم بي سي بعدم المهنية.

وقالت في سلسلة تغريدات “أود أن أنوه إلى أنني تلقيت دعوة من الإدارة العليا لمحطة mbc للمشاركة ببرنامج ذا فويس وقد رحبت بالمشاركة وأن أكون أحد المحكمين بالبرنامج وتم إرسال فريق لجدولة العمل والاتفاق على آلية التسجيل من خلال إدارة البرنامج”.

وأضافت “إلا أنني تفاجأت مثلكم تماما بنشر أسماء المحكمين لبرنامج ذا فويس ولم يتم نشر اسمي لأسباب لا أعلمها مما يدل على عدم التزام إدارة mbc باتفاقها معي علما بأن إدارة برنامج ذا فويس قد أعلنت عن مشاركتي رسميا بعد أن تم الاتفاق بيننا، مما يفقد تصرفهم هذا الأصول المهنية والاحترافية”، وفق تعبيرها.

وانتشر هاشتاغان على تويتر، الأول ينتصر لأحلام ويحمل عنوان “#ذا_فويس_لأحلام”، والثاني بعنوان “#قدرك_عالي_يا_نوال” لمواساة الفنانة الكويتية.

يذكر أن أحلام كانت في مكالمة هاتفية منذ يومين على قناة “العربية” السعودية في برنامج “تفاعلكم” مع الإعلامية سارة دندراوي.

ونفت أحلام ما أثير بشأن قرار منع إذاعة أغانيها أو استضافتها في الإعلام السعودي المسموع والمرئي على خلفية مبارزة حامية الوطيس بينها وبين إعلامي سعودي على تويتر أكد منع أغانيها في الإعلام السعودي.

وهددت أحلام الإعلامي السعودي في تغريدة على حسابها على تويتر بمقاضاته مؤكدة “هالمرة ما راح أسيبك”.

وكتبت مغردة “صحيح أنا أحب نوال وأقدرها وأقدر فنها.. لكن فجأة لما أعادوا أحلام أحسست رجع لي نفس الحماس القديم بأني أتابع ذا فويس”.

وأضافت “نوال هادئة ولجنة التحكيم كلهم نفس الهدوء كان لازم أحلام ترجع لأن لها شخصية مميزة مشاكسة تجذب المشاهدين لمتابعة البرنامج”.

وفي نفس السياق غردت أخرى “بصراحة برنامج مثل هذا صدقوني.. لا يصلح فيه إلا الملكة أحلام.. مع احترامي وتقديري للفنانة نوال.. أم حنين ما تصلح في البرنامج .. مثل أحلام هذه الإنسانة في أي مكان تضعها تنجح”.

وأكد متفاعل “أولاً: حضور أحلام لا أحد ينكره ووجودها سبب نجاح أي برنامج. ثانياً: أحلام رجعت لمكانها الطبيعي لأنه من الصعب إيجاد بديل لها. ثالثاً: لو كانت إم بي سي جادة في وجود الفنانة نوال لكانت صورت البرنامج من أول تعاقدهم معها منذ شهرين تقريبا”.

ووصف مغرد أحلام بـ”الرقم الصعب”.

وغرد معلق “سؤال لأحلام: تم استبعادك من البرنامج، كيف تعودين من جديد بكل سهولة؟”.

وكتب آخر “من الطبيعي أن تعود أحلام إلى ذَا فويس بعد شهرين من التملق والذل والإهانة، شهرين وهي تغرد وتغني ظلموه!”.