الاربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10886

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الاربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10886

الاتحاد الإيطالي يفشل في انتخاب رئيس

مراقبون يرون أن جلسة انتخاب الرئيس مليئة بالتخبط وشهدت تجاذبات عدة بين المرشحين الثلاثة.

العرب  [نُشر في 2018/01/31، العدد: 10886، ص(23)]

الانطلاق مجددا من نقطة الصفر

روما - تفاقمت الأزمة التي يعانيها اتحاد كرة القدم الإيطالي منذ فشل منتخبه في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018، مع عدم تمكن الاتحاد من انتخاب رئيس جديد خلفا لكلاوديو تافيكيو، الذي استقال قبل أكثر من شهرين.

وبعد جمعية عمومية وأكثر من جولة اقتراع، فشل أي من المرشحين الثلاثة (رئيس رابطة الهواة كاسيمو سيبيليا، ورئيس رابطة الدرجة الثالثة غابرييلي غرافيننا، ورئيس رابطة اللاعبين المحترفين الدولي السابق داميانو توماسي) في نيل الغالبية المطلوبة للفوز.

وتحولت الجمعية العمومية التي عقدت في أحد الفنادق بالقرب من مطار فيومنتشينو في العاصمة الإيطالية روما إلى مزحة سمجة، وبعد أربعة أدوار كانت الورقة البيضاء الفائزة في النهاية.

وكان اثنان من المرشحين الثلاثة سيبيليا وتوماسي أعطيا تعليماتهما بإلقاء ورقة بيضاء في صناديق الاقتراع قبل عملية الانتخاب التي تواجه فيها سيبيليا وغرافينا.

ونال غرافينا، الذي رفض اتفاقا في اللحظات الأخيرة مع سييبليا على 39.06 بالمئة من نسبة الأصوات، مقابل 1.53 بالمئة لمنافسه، في حين ارتفعت نسبة الأوراق البيضاء إلى 59.09 بالمئة. وقال رئيس جلسة الانتخاب باسكوالي دي ليز “لم تسفر الجمعية العمومية عن أي نتيجة ويجب الانطلاق مجددا من نقطة الصفر”.

وكانت جلسة انتخاب الرئيس مليئة بالتخبط وشهدت تجاذبات عدة بين المرشحين الثلاثة، حيث اصطدم أبرز مرشحين وهما غرافينيا وسيبيليا بعناد المرشح الثالث الذي رفض أي اتفاق حتى النهاية.

وبالنسبة إلى الكثير من المراقبين، فإن ما حصل كان متوقعا حتى أن الصحافيين الإيطاليين كانوا يرددون “يا لها من مسرحية”.

وكانت إيطاليا طالبت في اليوم التالي لفشل منتخب بلادها في بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018 بإحداث ثورة حقيقة والقيام بمراجعة عميقة للحالة التي وصل إليها الدوري الإيطالي. وأقيمت عملية الاقتراع الاثنين على الرغم من دعوة رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جوفاني مالاغو الأحد إلى إرجائها، نظرا لعدم قدرة أي من المرشحين على ضمان الغالبية المطلوبة، وتحذيره من أن الفشل في انتخاب رئيس جديد سيؤدي إلى وضع الاتحاد تحت وصاية اللجنة الأولمبية.

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