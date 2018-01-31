مورينيو لا يمانع رحيل إبراهيموفيتش

النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في أبريل الماضي، أجرى على إثرها عملية جراحية وابتعد لنحو سبعة أشهر عن الملاعب.

العرب

لم يطلب الرحيل

لندن – أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد، أنه لن يقف عائقا في وجه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في حال أراد الرحيل عن الفريق الإنكليزي والانتقال إلى الدوري الأميركي لكرة القدم.

وأشارت تقارير صحافية إلى احتمال انتقال السويدي المخضرم إلى نادي “أل آيه غالاكسي” الأميركي. وقال مورينيو خلال مؤتمر صحافي إن المهاجم “لم يعلمني بأي شيء. المرة الأولى التي قرأت فيها عن الأمر هو منكم، من الإعلام. قرأت ذلك على بعض المواقع واستمعت إلى بعض شبكات التلفزيون”. وأضاف “لم يتطرق إبراهيموفيتش إلى هذا الأمر معي، وبالتالي لا أدري”.

وانضم زلاتان (36 عاما) إلى يونايتد الموسم الماضي، وتعرض لإصابة في الرباط الصليبي في أبريل الماضي، أجرى على إثرها عملية جراحية وابتعد لنحو سبعة أشهر عن الملاعب. وعانى المهاجم لاستعادة جاهزيته البدنية بالكامل بعد العودة، ولم يخض أي مباراة منذ 26 ديسمبر الماضي حيث يعاني من مضاعفات تلك الإصابة. وأضاف مورينيو أن عقد زلاتان “ينتهي هذه السنة. أكرر، لم يقل لي شيئا، لكن إذا، وأقول إذا كان هذا الأمر صحيحا وأراد زلاتان أن يكون مستقبله في ناد آخر في دولة أخرى، فنحن هنا لكي نهيئ الظروف لكي يحصل هذا الأمر وليس تعقيد حياته”.

وتابع “لكن كل ما قاله لي زلاتان مؤخرا إنه يريد التعافي تماما وأن يشعر بقدرته على مساعدة الفريق. هذا آخر ما سمعته منه”.

ومن جهة أخرى أعرب مورينيو عن تفاؤله بإمكانية تجديد لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني عقده الممتد حتى نهاية الموسم الحالي، معتبرا أنه “لاعب في غاية الأهمية بالنسبة إلي ومحترف بشكل كبير يبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق”، متحدثا عن رغبة مشتركة بينه وبين اللاعب والإدارة “للبقاء سويا”. وأضاف “هذا هو هدفنا”.

وكان مورينيو جدد عقده مع النادي الشمالي حتى 2022، مؤكدا أنه قام بذلك لشعوره بأن طموحات النادي تتلاقى مع طموحاته.