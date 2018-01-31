الاربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10886

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الاربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10886

جديد السيارات: اللون الأسود عنوان فخامة السيارات

خبراء السلامة: إذا تعرضت السيارة للانحراف عن الطريق، فإنه ينبغي على السائق الضغط على القابض والقيام بحركات التوجيه العكسي بحرص.

العرب  [نُشر في 2018/01/31، العدد: 10886، ص(17)]

الحرص على تجديد الطبقة الحامية للطلاء بانتظام

يرمز اللون الأسود في السيارات إلى الفخامة، وتوجد أنواع من الطلاء الأسود، مثل الأسود المعدني الميتالك واللؤلؤي والأحادي، وهي تختلف في ما بينها من حيث درجة اللمعان وكذلك أضرار الخدوش.

وفيما يخص العناية والتحمل، قال خبير الطلاء والعناية بالسيارات كريستيان بيتسولت، إن الخدوش تظهر على الطلاء الأحادي بشكل أسرع وأوضح منه على الطلاء المعدني أو اللؤلؤي.

وللحفاظ على درجة الأسود العميق للطلاء الأحادي لأطول فترة ممكنة يوصي الخبير بالحرص على تجديد الطبقة الحامية للطلاء بانتظام.

ينصح خبراء السلامة قائدي السيارات بمضاعفة مسافة الأمان 3 مرات مع ظروف القيادة الشتوية، حيث يجب مضاعفة نصف قيمة عداد السرعة 3 مرات بالأمتار، فعند السير مثلا بسرعة 60 كلم/س فإن مسافة الأمان تبلغ 90 مترا تقريبا.

ومع تساقط الأمطار أو الثلوج ينبغي تجنب عمليات التسارع أو الكبح المفاجئة وكذلك حركات التوجيه العنيفة، والتي قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.

وإذا تعرضت السيارة للانحراف عن الطريق، فإنه ينبغي على السائق الضغط على القابض والقيام بحركات التوجيه العكسي بحرص.

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