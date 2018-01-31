رينو تحتفي بفريق الفورومولا 1 بنسخة خاصة من كليو

خبراء قطاع السيارات يتوقعون أن تزداد المنافسة في سوق السيارات الصغيرة مع إطلاق رينو كليو الجديدة، ليحيل الجيل الحالي على التقاعد.

العرب

متعة القيادة والأداء

باريس - يعتبر موديل رينو كليو آر.إس من أسرع سيارات الهاتشباك الصغيرة التي توفر مجموعة كاملة من التكنولوجيا الرياضة التي تعطي متعة القيادة والأداء المميز ككل سيارات هذه الفئة التي تنتجها العلامة الفرنسية الشهيرة.

لكن رينو هذا العام رأت تطوير نموذج استثنائي من هذا الموديل حيث يتوقع أن تنتج منه نسخا محدودة.

وبمناسبة احتفال الشركة بتأسيس فريقها للفورمولا ون قبل أربعين عاما، أصدرت رينو نسخة خاصة تشبه النسخة الأحدث من سيارات السباق التي تنتجها وخاصة في المظهر الخارجي.

وزادت شركة رينو من التشويق مؤخرا مع إزاحة الستار عن الموديل الخاص آر.إس 18، والذي يتمتع برقاقات الطلاء المميزة بموديلات سباق الفورمولا 1.

ولإضفاء المزيد من التشويق نشرت الشركة مقطع فيديو على حسابه في موقع "فيسبوك" يبرزها وهي في إحدى حلبات السباق وأظهرت قوة على معتادة على الطريق.

ويقول مصممو هذه السيارة الاستثنائية إن الموديل الخاص الذي يتوقع أن يتم تسويقه في النصف الأول من العام الجاري يمتاز من خلال طلاء جسم السيارة والمصادم والناشر الخلفي باللون الأسود.

وتم تطعيم هذا اللون القاتم بحليات تطل باللون الأصفر “سيروز” ويظهر اللون المتباين على أشرطة الحماية الجانبية وعلى عناصر توجيه الهواء بشبكة المبرد وعلى غطاء صرة العجلة، وهو نفس التصميم تقريبا الذي تم ادخاله على أحدث سيارت رينو لسباقات الفورمولا ون.

كما يظهر كذلك على أبواب وسقف السيارة التي لم تكشف الشركة الأميركية العريقة حتى الآن عن سعرها، توقيع “R.S. 18”.

وتزخر مقصورة السيارة ذات التصميم الرياضي المميز بتجهيزات فاخرة ومقود مكسو بفرش ألكانترا ومظهر الكربون على فتحات التهوية والرقم التسلسلي على أشرطة الدخول، وهو ما يعطي السائق انطباعا بأنه يقود سيارة رينو المخصصة لسباقات فورومولا ون.

ولم تنس رينو تزويد نسختها الأحدث من كليو بكل ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، حيث تم تجهيزها بشاشة لمسية لنظام الملتيميديا ومكيف هواء وشاشة مراقبة لعرض قياسات المحرك والقيادة في الوقت الحقيقي.

وستستمد السيارة قوتها من محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر والذي يستطيع توليد قوة مقدارها 220 حصانا، كما تزخر بمجموعة تعليق رياضية مشدودة متكونة من 6 سرعات ومجموعة عادم أكرابوفيتش.

ولن تكون كليو آر.إس الموديل الوحيد لهذا العام إذ يتوقع خبراء قطاع السيارات أن تزداد المنافسة في سوق السيارات الصغيرة مع إطلاق رينو كليو الجديدة خلال سبتمبر المقبل ليحيل الجيل الحالي على التقاعد بعد أن أصبح أحد أقدم المنافسين في هذه الفئة.