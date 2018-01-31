منافسة شرسة بين المصنعين على لقب أفضل سيارة في 2018

عشرة موديلات تم اختيارها بفضل تصميمها المبتكر وقوة المحرك إلى جانب مميزات الراحة والرفاهية الاستثنائية.

العرب

ألفا روميو جوليا من الموديلات المرشحة

لندن - بدأ العد التنازلي لجائزة أفضل سيارة في العالم للعام الجاري، وذلك بعد أن تم الإعلان في وقت سابق هذا الشهر عن قائمة تضم المرشحين النهائيين لنيل الألقاب المخصصة لعدة فئات من أحدث ما أنتجه المصنعون.

وسيتم خفض عدد المرشحين على كل لقب بمعرض جنيف للسيارات المقرر في شهر مارس المقبل، وذلك قبيل أن يتم الإعلان عن السيارة الفائزة بكل من تلك الألقاب بمعرض نيويورك للسيارات المقرر عقده في الـ28 من الشهر ذاته.

وتتميز المركبات التي اختيرت في هذه القائمة ما بين الفخامة والأداء والسرعة وذلك بفضل التصميمات المبتكرة والمحركات القوية، إلى جانب ميزات الراحة والرفاهية في داخلها بعد أن تم تزويدها بأحدث التقنيات التكنولوجية والتي باتت سمة معظم الموديلات الحديثة.

وتتزاحم مجموعة واسعة من الموديلات الجديدة من مختلف العلامات التجارية العريقة على عدة ألقاب لاختيار عشر سيارات فقط، حيث سيقوم فريق مكون من 82 صحافيا من المتخصصين في عالم السيارات، بالاختيار ما بين 6 سيارات كروس أوفر و4 سيارات سيدان.

والموديلات المرشحة لنيل لقب عام 2018 هي ألفا روميو جوليا وبي.إم.دبليو إكس 3 وكيا ستينغر ولاند روفر ديسكفري ومازدا سي.إكس-5 ونيسان ليف ورنج روفر فيلار وتويوتا كامري وفولكسفاغن تي-روك وفولفو إكس.سي 60.

وهناك مجموعة أخرى من السيارات هي أودي أي 8 وبي.إم.دبليو الفئة السادسة غران توريزمو ولكزس أل.سي وبورش كايين وبورش باناميرا تتنافس على لقب أكثر سيارات العالم فخامة لهذا العام.

وفي ما يتعلق بأداء السيارات، فإن التنافس سيكون بين بي.إم.دبليو إم 5 وألفا روميو جوليا وكوادري فوليو سيدان وأودي آر.إس 3 وهوندا سيفيك آر ولكزس أل.سي 500.

أما عن لقب أكثر سيارات العالم حفاظا على البيئة، فتتنافس عليه أربع سيارات كهربائية هي بي.إم.دبليو إي.آي برفرمونس 530 وشفروليه كروز ديزل وكرايسلر باسيفيكا الهجينة ونيسان ليف.

وأخيرا، سيذهب لقب أفضل السيارات تصميما في العالم لواحدة من بين سيارات هي لكزس أل.سي 500 ورنج روفر فيلار ورينو ألبين أي 110 وفولفو إكس.سي 60، وذلك بالإضافة إلى سيتروين سي 3 أيركروس.