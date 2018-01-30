رئيس الإمارات يستقبل المعزّين بوفاة والدته

الشيخ خليفة يستقبل ولي عهد أبوظبي وأسرة أل نهيان المعزين بوفاة والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

العرب

الأسرة الإماراتية الواحدة

أبوظبي - استقبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بقصر البطين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وأسرة ال نهيان المعزين بوفاة والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وظهر الشيخ خليفة وهو يتقبل التعازي بوفاة والدته، في أول ظهور علني له منذ 7 شهور، والثاني له منذ أربعة أعوام.

ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاما)، عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية، باستثناء ظهوره في 25 يونيو الماضي، خلال عيد الفطر الماضي.

وبثت وكالة الأنباء الإماراتية، صورة للشيخ خليفة، وهو يجلس وبجواره الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.

ويتولى الشيخ خليفة، رئاسة دولة الإمارات منذ 3 نوفمبر 2004.

ونعى رئيس الدولة، والدته في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام، اعتبارا من الأحد.