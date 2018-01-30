مؤتمر الحوار السوري في سوتشي ينطلق في غياب للمعارضة

الإدارة الذاتية الكردية ترفض المشاركة في محادثات سوتشي، متهمة روسيا وتركيا بـ'الاتفاق' على الهجوم على عفرين التي تتعرض لعملية عسكرية تركية واسعة.

العرب

حوار لا تفاوض

سوتشي (روسيا) - ينطلق الثلاثاء مؤتمر الحوار السوري الذي دعت إليه موسكو في منتجع سوتشي الساحلي بمشاركة مئات السوريين بهدف فتح سبل الحل أمام نزاع مستمر منذ سبع سنوات تسبب بمقتل أكثر من 340 الف قتيل.

وهو المؤتمر الأول الذي تقيمه روسيا على أراضيها بعدما لعبت دوراً بارزاً خلال العامين الماضيين في تغيير المعادلة العسكرية على الأرض في سوريا لصالح قوات النظام، وترافق ذلك مع تراجع دور الولايات المتحدة والدول الأوروبية السياسي في ما يتعلق بالنزاع.

وأعلنت عشرات الفصائل المقاتلة المعارضة رفضها المؤتمر. لكن العديد منها، وكذلك هيئة التفاوض لقوة الثورة والمعارضة السورية، تعرض لضغوط مكثفة تركية وروسية للمشاركة في المؤتمر، وفق ما قال معارضون.

ولم تذعن هيئة التفاوض للضغوط، الا ان ممثلين عن بعض الفصائل في شمال سوريا وصلوا منتصف ليل الاثنين الثلاثاء قادمين من تركيا للمشاركة.

وفور وصولهم إلى المطار، اعترض ممثلو الفصائل على شعار المؤتمر المنتشر على لافتات في المطار والذي يتضمن العلم السوري، وفق ما قال معارضون في سوتشي. ومنذ اندلاع النزاع، اختارت المعارضة السورية علماً آخر مختلف.

وقال احمد السعود قائد الفرقة 13 أحد ممثلي الفصائل في رسالة مقتضبة عبر الهاتف لفرانس برس"رفضنا الدخول"، ولم تتضح حتى الآن ما اذا كانت المسألة قد حلت.

ويُعقد المؤتمر في سوتشي بموافقة ايران أبرز داعمي دمشق إلى جانب روسيا، وتركيا الداعم الأبرز للمعارضة. وترعى الدول الثلاث منذ حوالي سنة محادثات في استانا بين ممثلين عن الحكومة السورية وآخرين عن الفصائل المعارضة ادت إلى اقامة خفض توتر في مناطق عدة في سوريا، وتطبيق اتفاقات هشة لاطلاق النار.

وقالت روسيا انها دعت نحو 1600 شخص بصفة شخصية لحضور المؤتمر.

ولن تشارك الحكومة السورية في الحوار من خلال وفد رسمي بل باحزاب ممثلة فيها وأبرزها حزب البعث الحاكم حاضرة بعشرات الأشخاص. كما يشارك ممثلون عن المجتمع المدني في الداخل السوري.

واعلنت الادارة الذاتية الكردية الاحد عدم المشاركة في محادثات سوتشي، متهمة روسيا وتركيا بـ"الاتفاق" على الهجوم على عفرين، المنطقة الكردية في شمال سوريا التي تتعرض لعملية عسكرية تركية واسعة منذ أكثر من أسبوع.

ومن المفترض ان تبدأ جلسة المؤتمر الأولى عند الساعة العاشرة (07,00 تغ) على أن تنتهي آخر الجلسات عند الساعة السابعة مساء.

ولا تفاصيل عن آلية سير هذا الحوار. ويأتي بعد جولة فاشلة جديدة برعاية الامم المتحدة بين وفدين من الحكومة والمعارضة السوريتين في فيينا، تلت جولات عدة مماثلة في جنيف لم تؤد إلى نتائج تذكر.

وتتهم المعارضة النظام بالتهرب من التفاوض. وأعلن رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري السبت من فيينا عدم مشاركة الهيئة التي تمثل اطيافا واسعة من المعارضة السورية، في محادثات سوتشي. وقال إن "النظام يراهن على حل عسكري، ولا يبدي رغبة في خوض مفاوضات سياسية جدية".

واصطدمت جولات التفاوض خصوصا بالخلاف على مصير الرئيس السوري بشار الاسد الذي تتمسك المعارضة برحيله، بينما تعتبر الحكومة ان الموضوع غير مطروح للبحث.

ويقول المعارضون المشاركون انه حان الوقت للتخلي عن مسار جنيف بعد اصطدامه بعوائق عدة طوال سنوات لم تسمح باحراز اي تقدم يذكر.

واعتبر المعارض السوري ورئيس تيار بناء الدولة لؤي حسين المشارك في المحادثات ان "الدول الضامنة (روسيا وتركيا وايران) تفتح مساراً جديداً (...) وقد باتت متحكمة بلوحة الامر الواقع في سوريا، وبالتالي ان كنا نريد ان نساهم بامر ما في خدمة السوريين، فعلينا ان نذهب إلى حيث صناع القرار (...) وفي مقدمتها روسيا".

ورأى حسين في حديث لوكالة فرانس برس ان "مسار جنيف مات (...) انتهى بانتصار طرف في معركة حلب قبل عام"، في اشارة إلى سيطرة قوات النظام على كامل حلب ما شكل اكبر انتكاسة للفصائل المعارضة خلال الحرب.

وقال حسين "هذا المؤتمر يقوم بالتأكيد على جثة جنيف".

لا تتطرق مسودة البيان الختامي الذي تم اعداده إلى مصير الرئيس السوري، وتؤكد أن الشعب السوري وحده يقرر مستقبله من خلال الانتخابات. ويعكس هذا الموقف بشكل عام موقف الحكومة السورية.

وتنص مسودة البيان الختامي للمؤتمر التي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها تشكيل لجنة دستورية برعاية الامم المتحدة.

وأبدت دول غربية شكوكا حيال المبادرة الروسية، وعبرت عن خشيتها من ان تهمش المحادثات الجارية باشراف الامم المتحدة، وان يكون هدفها التوصل إلى اتفاق سلام لصالح النظام السوري فحسب.

وأعلنت الولايات المتحدة وفرنسا عدم مشاركتهما في مؤتمر سوتشي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في مؤتمر صحافي الاثنين "أعتقد أن (اجتماع) سوتشي لن (يسمح) أيضا باحراز تقدم، بما أن مكونا رئيسيا سيغيب منذ البداية نتيجة رفض النظام التفاوض في فيينا".

وبعد تردد، أعلنت الامم المتحدة إيفاد مبعوثها إلى سوريا ستافان دي ميستورا إلى سوتشي، وقد وصل الاثنين إلى المنتجع الروسي.

أما أبرز الوجوه المعارضة المشاركة فتتمثل بهيثم مناع رئيس "تيار قمح"، ولؤي حسين، وأحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري والرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومنصة موسكو برئاسة قدري جميل، نائب رئيس الوزراء السوري الاسبق.

ويأخذ البعض على الاطراف المعارضة المشاركة بأنها مقبولة من النظام، وهي في غالبيتها، باستثناء منصة موسكو، غير مشاركة في مفاوضات جنيف برعاية الامم المتحدة.

في مطار سوتشي وشوارعها، علقت لافتات مرحبة بالوفود السورية كتب عليها عبارة "السلام للشعب السوري" باللغات العربية والروسية والانكليزية تحت شعار المؤتمر المؤلف من حمامة بيضاء اللون تحمل العلم السوري.