الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10885

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الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10885

متفرقات: المغربي جواد اليميق ينضم إلى جنوى الإيطالي

إدينسون كافاني يتفوق على زلاتان إبراهيموفيتش ليصبح أفضل هداف في تاريخ باريس سان جرمان الفرنسي.

العرب  [نُشر في 2018/01/30، العدد: 10885، ص(22)]

جواد اليميق ينضم إلى الدوري الإيطالي لمدة أربع سنوات ونصف

أعلن نادي جنوى الإيطالي أنه تعاقد مع الدولي المغربي جواد اليميق، لاعب نادي الرجاء البيضاوي، لمدة أربع سنوات ونصف، حيث بلغت قيمة الصفقة 800 ألف دولار.

ونشر أحد الصحافيين الإيطاليين صورة لجواد اليميق، وهو يوقع على العقد داخل معسكر المنتخب المغربي للمحليين في البطولة الأفريقية “شان”.

وكان اليميق خلال الموسم الماضي في طريقه للتعاقد مع نادي نانت الفرنسي لكن المفاوضات توقفت.

ويسعى الرجاء إلى الاستفادة من قيمة انتقال اليميق من أجل حل جزء من الأزمة المالية التي يمر بها. وشدّ اللاعب المغربي كبقية زملائه الأنظار خلال المسابقة الأفريقية التي يحتضنها المغرب (الشان) ولفت إليه العديد من أنظار الفرق الراغبة في التعاقد معه.

أصبح المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني أفضل هداف في تاريخ باريس سان جرمان الفرنسي وقاده مع زميله البرازيلي نيمار إلى تحقيق فوز كبير على ضيفه مونبلييه 4-0 ضمن المرحلة 23 من الدوري المحلي ليبتعد مؤقتا بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه.

وبعدما كان متساويا مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي الحالي بـ156 هدفا، افتتح كافاني باكرا التسجيل لفريقه رافعا رصيده إلى 157 هدفا في مختلف المسابقات.

وكان تحطيم الرقم موضع جدل كبير الأسبوع الماضي في فرنسا عندما فضل نيمار تنفيذ ركلة جزاء لسان جرمان في مباراة ديجون (8-0) في 17 يناير، بدلا من منحها لزميله كافاني.

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