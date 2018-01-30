آباء يعالجون أبناءهم من التوحد بمواد التنظيف

اليأس من العلاج يدفع بعض الآباء إلى تنفيذ نصائح مدونة على الإنترنت بأن أطفالهم سيشفون من مرض التوحد عند شرب مادة منظفة تستخدم لتبييض الملابس.

العرب

الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا لاستجواب الآباء

لندن – كشفت الشرطة البريطانية أنها تلقت عددا من البلاغات تفيد بأن بعضا من الآباء أقبلوا على فعل غير مسؤول يتمثل في إجبار أطفالهم المرضى على شرب سائل منظف ظنا منهم أنه سيسهم في علاجهم.

ووفقا لما ورد بموقع مترو البريطاني، فإن اليأس من العلاج دفع بعض الآباء إلى تنفيذ نصائح مدونة على شبكة الإنترنت من قبل أشخاص غير مؤهلين أقنعوهم بأن أطفالهم سيشفون من مرض التوحد عند شرب مادة منظفة تستخدم لتبييض الملابس.

وأفاد هذا الموقع أن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقا، ودعت عددا من الأشخاص من مختلف أنحاء بريطانيا، لاستجوابهم حول دوافع إعطائهم لأطفالهم مواد كيميائية شديدة السمية تحتوي على مركب ثاني أكسيد الكلوريد.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن بعض الرواد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ادعوا أن نوعا من الطفيليات هو ما يسبب مرض التوحد لدى الأطفال، ويمكن القضاء عليه بإعطاء الطفل مادة كيميائية منظفة، فيما حذر الأطباء من أن مثل هذه المواد قاتلة للأطفال.

وأوضح طبيب أن التوحد مرض غير قابل للعلاج عن طريق العقاقير التقليدية، حيث يتطور المرض لدى الجنين في رحم أمه.