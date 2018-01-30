نسور تونس يتصدرون المريكاتو السعودي

18 لاعبا عربيا يتوجهون إلى الدوري السعودي من ضمنهم خمسة لاعبين من الدوري التونسي الممتاز.

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فخر الدين بن يوسف ينضم إلى الفيصلي

الرياض - واصلت الفرق السعودية ضم اللاعبين العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث وصل العدد إلى 18 لاعبا، وجاءت تونس في مقدمة الترتيب برصيد خمسة عناصر وقع ضمها مؤخرا إلى الدوري السعودي.

وانتقل محمد أمين بن عمر معارا إلى أهلي جدة حتى نهاية الموسم الجاري، بينما انضم زميله بالنجم الساحلي أيمن المثلوثي، حارس مرمى منتخب تونس إلى الباطن في صفقة انتقال حر، كما انتقل فرجاني ساسي، لاعب الترجي السابق، إلى النصر لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

ورحل المهاجم الدولي هشام السيفي إلى فريق أحد قادما من الاتحاد المنستيري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فيما انضم فخر الدين بن يوسف إلى الفيصلي بعدما فسخ عقده مع الترجي.

ويقول المدرب والمحلل الفني وجدي الصيد عن ظاهرة هجرة اللاعبين التونسيين وخصوصا نجوم المنتخب إلى الدوري السعودي، والتي أضحت تشغل بال الشارع الرياضي “هي ظاهرة جديدة علينا خاصة بعد هذا الكم الهائل من الانتقالات”.

وأضاف “اعتبرها مقبولة بالنسبة للاعبين في نهاية المشوار، لكنها غير مقبولة للاعبين يمكنهم خوض تجربة أوروبية على غرار أمين بن عمر”. وقدم الصيد مثالا بقوله “لنا المثال الأبرز عن اللاعب المصري محمد صلاح المتألق مع ليفربول الإنكليزي”.

وعلى صعيد اللاعبين الجزائريين فقد ضم فريق أحد محمد بلعويدات ونصر الدين خوالد من نصر حسين داي ووفاق سطيف على الترتيب، بينما تعاقد الفتح مع المهاجم إبراهيم الشنيحي لمدة موسم ونصف قادما من الأفريقي التونسي، فيما ضم الاتفاق الحارس رايس مبولحي في صفقة انتقال حر.

وقد تشهد الـ48 ساعة المقبلة زيادة في عدد اللاعبين العرب بالدوري السعودي للمحترفين، حيث تنتهي فترة الانتقالات الشتوية مع نهاية الشهر الجاري. ومن بين الأسماء المرشحة في هذا الصدد الدولي المصري أحمد فتحي لاعب الأهلي، وحارس الترجي معز بن شريفية.

وانتقل 4 مصريين إلى الدوري السعودي حيث انضم مؤمن زكريا لأهلي جدة، وعماد متعب للتعاون، وأحمد الشيخ للاتفاق، وجميعهم على سبيل الإعارة من الأهلي حتى نهاية الموسم، بينما وصل المدافع أحمد عطوة إلى الرائد قادما من الاتحاد السكندري.