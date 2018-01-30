انتقال أوباميانغ لأرسنال بات وشيكا

أوليفييه جيرو لا يرغب في الانتقال إلى الدوري الألماني، ويفضل البقاء في إنكلترا والالتحاق بالجار اللندني تشيلسي.

العرب

صفقة التاريخ

لندن - كشفت تقارير ألمانية وإنكليزية الاثنين، أن المهاجم الدولي الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ بات قريبا من الانتقال من بوروسيا دورتموند الألماني إلى أرسنال الإنكليزي، وأن الناديين باتا على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويسعى أرسنال قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية مع نهاية هذا الشهر إلى تعويض انتقال مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد. وذكرت مجلة “كيكر” الألمانية أن أرسنال ودورتموند توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال أوباميانغ مقابل 63 مليون يورو (78 مليون دولار).

ويشمل الاتفاق حول أوباميانغ انتقال مهاجم أرسنال الفرنسي أوليفييه جيرو إلى دورتموند حتى نهاية الموسم، لكن التباين لا يزال قائما حول ما إذا كان هذا الانتقال جزءا من الصفقة نفسها أو هو عبارة عن صفقة منفصلة.

ولكن تقارير صحافية أفادت بأن جيرو غير راغب في الانتقال إلى الدوري الألماني، ويفضل البقاء في إنكلترا والالتحاق بالجار اللندني تشيلسي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

الاتفاق حول أوباميانغ يشمل انتقال مهاجم أرسنال أوليفييه جيرو إلى دورتموند حتى نهاية الموسم الحالي

ومن جهتها أوردت صحيفة الغارديان الإنكليزية أن أرسنال توصل إلى اتفاق مبدئي مع دورتموند بالقيمة المذكورة، والتي ستجعل من أوباميانغ أغلى تعاقد في تاريخ نادي “المدفعجية” الذي يشرف عليه الفرنسي أرسين فينغر.

وأوضحت أن العقد سيمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم، ويتقاضى بموجبه الغابوني 180 ألف جنيه أسبوعيا. إلا أن الغارديان وهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أشارتا إلى أن دورتموند لن يمضي على الصفقة رسميا ما لم يعثر على بديل مناسب لهدافه.

وكشفت “بي بي سي” أن دورتموند رفض الأسبوع الماضي عرضا من أرسنال بقيمة 50 مليون يورو للتخلي عن أوباميانغ (28 عاما) الذي شارك السبت في مباراة الدوري ضد فرايبورغ (2-2) وتعرض لصافرات استهجان من قبل مشجعي فريقه.

وأكد المدير الرياضي للنادي الألماني ميكايل تسورك، أن أفضل لاعب أفريقي لعام 2015 لن ينتقل في حال عدم تلبية الشروط المالية للنادي. ولا تبدو العلاقة بين دورتموند وأوباميانغ في أفضل أحوالها، فهداف الدوري الألماني الموسم الماضي تلقى أكثر من مرة عقوبات تأديبية من إدارة ناديه، آخرها إيقافه لمباراة واحدة في يناير الحالي بعد تغيبه عن اجتماع دعا إليه المدرب النمساوي بيتر شتويغر.

وقال شتويغر حينها “إذا لا يرغب في أن يكون هنا، سنعطي مكانه للاعب آخر يكون على قدر كامل من التركيز. حاول الادعاء أنه نسي (الاجتماع)، إلا أننا جميعا نعرف أن ذلك ليس صحيحا”.

وقالت صحيفة “أخبار الرور” المقربة من دورتموند، إن الفريقين اتفقا بشكل مبدئي على إتمام الصفقة. وأضافت “سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بعد توضيح بعض التفاصيل الأخيرة”.

وتمسك دورتموند في البداية بالحصول على 70 مليون يورو للتخلي عن أوباميانغ، بعد أن رفض عرضين من أرسنال، كان الأول بقيمة 55 مليون يورو، فيما شهد الثاني زيادة 3 ملايين يورو.

ولا تزال التقارير تتحدث عن رغبة جامحة تحدو أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند في الانضمام إلى نادي أرسنال هذا الشتاء. وفي المقابل يبحث الغانرز عن اسم كبير في خط الهجوم للتعاقد معه هذا الشهر، لتعويض رحيل التشيلي أليكسيس سانشيز.

وكان بعض المحللين قد تعجبوا من رغبة الغابوني في الانضمام لأرسنال رغم أن الفريق لا يشارك حاليا في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، السبت، سبب رفضه لضم الغابوني.