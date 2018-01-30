خبرة العين تصطدم بطموح المالكية في أبطال آسيا

تنطلق منافسات الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال آسيا الثلاثاء، بلقاء العين الإماراتي والمالكية البحريني، في مباراة ينتظر أن تشد إليها الأنظار خصوصا من جانب ممثل كرة القدم الإماراتية الذي سيخوضها بمعنويات عالية.

العرب

عودة من بعيد

دبي – يدخل نادي العين الإماراتي، وهو في حالة معنوية “مرتفعة” جدا، تجربته الثانية في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا في كرة القدم، عندما يستضيف المالكية البحريني، الثلاثاء.

ولم يسبق للنادي الإماراتي، الذي توج بلقب 2003 وحل وصيفا عامي 2005 و2016، أن خاض الدور التمهيدي سوى مرة واحدة عام 2011، وتأهل حينها إلى دور المجموعات على حساب سيرويجايا الإندونيسي.

وحل العين رابعا في ترتيب الدوري الإماراتي الموسم الماضي، إلا أنه حظي بفرصة المشاركة في المسابقة القارية الأهم، بعد استبعاد شباب الأهلي دبي لعدم استيفائه شروط تراخيص الأندية الآسيوية.

وأورد الموقع الإلكتروني للنادي الإماراتي أن لاعبيه تابعوا التمارين “وسط حالة معنوية مرتفعة” تحت إشراف المدرب الكرواتي زوران ماميتش، استعدادا للمباراة التي تقام الثلاثاء على أستاد “هزاع بن زايد”.

ويدخل العين المباراة مرشحا لضمان مشاركته في المسابقة الآسيوية للمرة الخامسة عشرة، والانضمام في دور المجموعات إلى ثلاثة أندية إماراتية وهي الجزيرة حامل لقب الدوري، والوصل الثاني، والوحدة بطل الكأس.

ويتصدر العين ترتيب الدوري هذا الموسم بفارق نقطة عن الوصل، ويتمتع بإمكانيات فنية تتفوق على خصمه المالكية المشارك في البطولة الآسيوية للمرة الأولى بعد تتويجه التاريخي بدوري البحرين الموسم الماضي.

العين يعول على تسعة لاعبين يتقدمهم أحمد خليل وعمر عبدالرحمن، إضافة إلى ماركوس بيرغ وحسين الشحات

ويعول العين على تسعة لاعبين دوليين إماراتيين يتقدمهم أحمد خليل وعمر عبدالرحمن، أفضل لاعب في آسيا 2015 و2016، إضافة إلى السويدي ماركوس بيرغ والمصري حسين الشحات والبرازيلي كايو فرنانديز والإسباني تسوكاسا شيوتاني.

وكشف محمد عبيد حماد، عضو مجلس العين الإماراتية، عن موقف قائد الفريق عمر عبدالرحمن “عموري” من دعم تشكيلة المدرب الكرواتي زروان ماميتش أمام ضيفه المالكية البحريني.

وأشار في تصريحات صحافية إلى أن العقوبة الموقعة على “عموري” بالإيقاف 4 مباريات من قبل الاتحاد الإماراتي محددة وواضحة وتقتصر على صعيد المواجهات المحلية. وقال حماد “النادي سيتقدم باستئناف ضد قرار إيقاف اللاعب الصادر من لجنة الانضباط، خصوصا وأن هناك متسعا من الوقت لهذه الخطوة”.

وحول مهمة العين أمام الفريق الضيف، أضاف “تنتظرنا مواجهة مهمة في أول خطوة على الصعيد القاري، والحديث الذي يسبق المباريات والترشيحات ليس مقياسا، لأن واقع كرة القدم يؤكد أن المستوى الفني للفرق أساسه العطاء في الميدان خلال زمن المباراة”.

أما المالكية الباحث عن أول مشاركة آسيوية في دوري الأبطال، فيبرز في صفوفه عيسى البري. وقال حسن حسان أمين السر العام للمالكية في تصريحات لصحيفة “الإمارات اليوم” بعد وصول بعثة النادي البحريني، “لا أبالغ إذا قلت لكم إن المالكية هو النادي الأفقر في البحرين على مستوى الدرجة الأولى، ويعتبر أيضا من الأندية الصغيرة ومحدود الإمكانات”. وأضاف “مقارنة مع فريق العين، فإن راتب لاعب واحد من فريق العين، سواء عمر عبدالرحمن أو (..) أحمد خليل، يساوي ميزانية فريقنا لموسم كامل”.

ويتأهل الفائز من مباراة للمشاركة في المجموعة الرابعة التي تضم الهلال السعودي والريان القطري والاستقلال الإيراني.

وكان الاتحادان الإماراتي والسعودي أكدا الأحد مشاركة أنديتهما في الدوري الآسيوي، على الرغم من تحفظهما على رفض الاتحاد القاري طلبهما بإقامة مباريات هذه الأندية ضد الأندية القطرية على ملاعب محايدة، وذلك في ظل الأزمة الدبلوماسية الخليجية المستمرة منذ يونيو الماضي. وهدد مسؤولون سعوديون في وقت سابق بالانسحاب من دوري الأبطال في حال عدم موافقة الاتحاد القاري على الملاعب المحايدة.

العقوبة الموقعة على 'عموري' بالإيقاف 4 مباريات من قبل الاتحاد الإماراتي محددة وواضحة وتقتصر على صعيد المواجهات المحلية

وأصر الاتحاد القاري على اعتماد نظام الذهاب والإياب، علما وأن الاستثناء الوحيد بشأنه يطبق في حالة الأندية السعودية والإيرانية التي خاضت الموسم الماضي مبارياتها في سلطنة عمان كأرض محايدة، في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران منذ مطلع العام 2016.

وأسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة العين وضيفه المالكية إلى طاقم تحكيم ماليزي. ويقود الطاقم الماليزي محمد أميرال بن يعقوب حكما للساحة ويعاونه محمد بن زين العابدين حكما مساعدا أول وأزمان بن إسماعيل حكما مساعدا ثانيا وسوهايزي بن شكري كحكم رابع.

وفي مباراة ثانية يتطلع الغرافة القطري للعودة إلى دوري أبطال آسيا بعد غياب خمسة مواسم عندما يستضيف بختاكور طشقند الأوزبكي الثلاثاء.

ويتأهل الفائز للعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم الجزيرة الإماراتي والأهلي السعودي، وتراكتور سازي الإيراني.

ويعول الغرافة، الذي شارك للمرة الأخيرة في دوري الأبطال عام 2013، على لاعبيه الجديدين الهولندي ويسلي سنايدر والإيراني مهدي طارمي، إضافة إلى البرتغالي دييغو أمادو والفنزويلي روبرت فاسيانا.

ويحتل الغرافة حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري القطري بعد 14 مرحلة، وكان قد عيّن في نهاية ديسمبر الماضي المدرب السابق لأم صلال التركي بولنت أويغون مديرا فنيا له بعدما أقال بشكل مفاجئ مدربه السابق الفرنسي جان فرنانديز الذي تولى منصبه في بداية الموسم الحالي.

وتلقى الغرافة خسارة قاسية أمام السد الخميس الماضي ضمن المرحلة 14 من الدوري المحلي. وبحسب تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للنادي، فقد اعتبر المدرب التركي أن الغرافة خسر “أمام فريق ممتاز”، مضيفا “لدينا لاعبون شباب ونسعى لإعدادهم للمستقبل ومن الطبيعي أن يحدث هبوط في الأداء (..) ولكن علينا التركيز بشكل جيد على مباراة بختاكور”.