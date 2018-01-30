الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10885

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الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10885

'توظيف أبوظبي' منصة ذكية لجذب المهارات الإماراتية

شركات عديدة تحاول استغلال المعرض من خلال استخدام برامج ذكية تساعدها بشكل كبير في عملية اختيار السير الذاتية المناسبة للمتقدمين إلى الوظائف أو بإدخال تعديلات عليها.

العرب  [نُشر في 2018/01/30، العدد: 10885، ص(10)]

بوابة لانتخاب أفضل الكفاءات المحلية

أبوظبي – تميز معرض “توظيف أبوظبي 2018” الذي انطلقت فعالياته أمس بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بالتركيز على التكنولوجيا في استقطاب الكفاءات والمهارات الإماراتية.

وتحاول معظم الشركات استغلال المعرض في دورته الثانية عشرة من خلال استخدام برامج ذكية تساعدها بشكل كبير في عملية اختيار السير الذاتية المناسبة للمتقدمين إلى الوظائف أو بإدخال تعديلات عليها.

ويقول سائد الشلة الرئيس التنفيذي لشركة “سوشيال دايس”، الشريك الرسمي للجنة المنظمة، إن تسارع الابتكارات التكنولوجية دفع إلى ظهور تقنيات جديدة في مجال التوظيف.

وأكد أن الشركات وجدت نفسها الآن مضطرة إلى مجاراة هذا النسق رغم أنها لم تصل بالشكل المطلوب إلى الشرق الأوسط إذ أن الكثير من وكالات التوظيف التقليدية ونظم إدارة التوظيف تعد مكلفة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويرى أن السيرة الذاتية يجب أن تكون سهلة للقراءة حتى تصل إلى المسؤولين في الشركات، وبالتالي فإن المتقدمين إلى الوظائف عليهم الأخذ بعين الاعتبار أن معدل قبولهم يعتمد على قراءة وفهم الذكاء الاصطناعي لسيرهم الذاتية.

وتوفر “سوشيال دايس” فرصة لأصحاب العمل المشاركين لاستخدام منصتها المبتكرة والتي تمتاز بسهولة الاستخدام لبناء وتعزيز العلامة التجارية الخاصة بالشركات.

وتعمل شركة “انتيرنس مي”، من خلال منصتها على مساعدة الشباب في الحصول على الخبرة في العمل وإطلاق حياتهم المهنية، من خلال إقامة جلسات لفيديو السيرة الذاتية طوال فترة المعرض وستعطي المرشحين فرصة لإنشاء نص للفيديو الخاص بسيرهم الذاتية.

ومن أبرز المشاركين بالمعرض شركة الإمارات للصناعات العسكرية (إديك) ومجموعة شركاتها وكذلك شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، وشركة الخدمات المالية الرائدة عالميا في مجال تحويل الأموال والصرافة وحلول الدفع.

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