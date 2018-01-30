ستة شعراء يتنافسون في ثالث حلقات شاعر المليون

ثالث حلقات البث المباشر من برنامج شاعر المليون تنطلق الثلاثاء من مسرح 'شاطئ الراحة' بأبوظبي، وتشهد منافسة ستة شعراء.

العرب

المنافسة تشتد

أبوظبي- تنطلق مساء الثلاثاء حلقات البث المباشر من برنامج شاعر المليون، من مسرح «شاطئ الراحة» بأبوظبي، البرنامج الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث والاهتمام بالأدب العربي.

وتشهد الحلقة الثالثة منافسة الشعراء الستة وهم مشعل العنزي وقادم القحطاني من السعودية، ومحمد القرعاني من سوريا، وسبيكة الشحي من البحرين، وأحمد المطيري من الكويت، وحمد المزروعي من الإمارات، وذلك أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن وحمد السعيد وسلطان العميمي.

الجدير بالذكر أنه في الحلقة الثانية من البرنامج تأهل من قبل اللجنة الشاعر محمد العنزي الذي حصل على 48 درجة، تلاه في التأهل محمد الخطيمي الخالدي بحصوله على 47 درجة. أما بقية الشعراء فينتظرون بفارغ الصبر الحلقة الثالثة ليتم الإعلان عن الفائز بأصوات الجمهور، وهم إسراء عيسى من الأردن ومشاري سرهيد الرشيدي من السعودية وفهد الأغبري من سلطنة عمان، وأخيراً فريج عتيق المزيني من مصر.