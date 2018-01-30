الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10885

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10885

أبرز تغريدات العرب: الحب هو الذي يمنحك العيون

العرب  [نُشر في 2018/01/30، العدد: 10885، ص(19)]

jamalon@

يقول لك الكاتب جيم رون: "إن لَم يُعجبكَ مكانك قُم بتغييره، فأنت لستَ شجرة!"

mztmimi@

في مجتمعنا الرجل فاضل بالفطرة، والمرأة عليها أن تعمل بجد واجتهاد لتثبت فضيلتها!

alrotayyan@

أي امرأة تحبها هي جميلة.. المقياس الحقيقي والدقيق للجمال هو: الحب. الحب ليس أعمى، كما يقولون.. الحب هو الذي يمنحك العيون!

AlKottob@

إعراض شبابنا عن القراءة مشكلة أكبر من مشكلة البطالة والطلاق وإدمان المخدرات، لأن الجهل هو الطريق السريع لذلك.

mashahed123@

قصة عن الزوجة المثالية في قناة بداية "خالفت زوجها فضربها، وحين حضر أهلها مثلت عليهم أنها سعيدة!" والحضور يمدحون القصة... فن صناعة الجواري.

almousa4aqar@

قاعدة رياضية مشهورة: العب وكأنك في المركز الأول، وتمّرن وكأنك في المركز الثاني..!!يمكنك تطبيقها على كل مشاريعك وأهدافك وستجدها واقعاً ملموساً في نمو أعمالك وتطورها.

hodnnat@

يتقَبْل المُجتَمَع رُؤية امرَأة تتَسّول، لكن لا يتَقبْل رُؤيتُها تُغنّي أو تَعزِف، يتَقّبل رُؤيتُها تَبكِي ولا يتَقبْل سمَاعُ ضَحكتِها عَلى المَلأ.

iijjt@

#هل_النقاب_عادة_أم_عبادة النقاب بدعة وطمس لهوية الإنسان.

ra_t5l@

بعض العرب لا يمكن أن يستوعبوا حقيقة الخبر نظرا لتركيبة عقولهم.

mobeid@

لا تُقاس الراحة برفاهية غرفة النوم، إنما بالقدرة على النوم.

ialshamik@

"الحقيقة غالية.. ويجب أن نحرسها بجيش من الأكاذيب".. ونستون تشرتشل.. ينسب إلى تشرتشل حوالي 3500 كذبة خلال الحرب العالمية الثانية.

تابعوا

UNarabic@ ‏

الأمم المتحدة

:: اقرأ أيضاً

ماسبيرو يستعين باستراتيجية القنوات الخاصة للخروج من غرفة الإنعاش

دول أجنبية تغرد بالعربية: صوت العرب غائب في الخارج

ضجة تسبق صدور كتاب جديد عن ترامب والإعلام

شهرة من ورق: شركة لبيع المتابعين الوهميين

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

المعارضة السورية ترفض المشاركة في مؤتمر سوتشي احتجاجا على شعاره

2018-01-30

رئيس الإمارات يستقبل المعزّين بوفاة والدته

2018-01-30

السعودية تطلق سراح كل الموقوفين في ريتز الرياض

2018-01-30

الحراك الجنوبي' اليمني يسيطر على مقر اللواء الرابع في عدن'

2018-01-30

واشنطن: لا حاجة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

2018-01-30

أزمة سياسية تكسر 'الخطوط الحمراء' في لبنان

2018-01-30

مؤتمر الحوار السوري في سوتشي ينطلق في غياب للمعارضة

2018-01-30

مجلس العموم البريطاني يقر مشروع قانون بريكست

2018-01-30

مقتل ثمانية من أسرة شيعية بانفجار في باكستان

2018-01-30

تركيا تقمع منتقدي التدخل العسكري في عفرين

2018-01-30

:: اختيارات المحرر

النجمة الأميركية كيشا تبكي حضور حفل جوائز غرامي

الذكاء الاصطناعي يفك شيفرة أكثر الكتب غموضا في العالم

آباء يعالجون أبناءهم من التوحد بمواد التنظيف

شهرة من ورق: شركة لبيع المتابعين الوهميين

ضجة تسبق صدور كتاب جديد عن ترامب والإعلام

أطفال المقابر في مصر.. انتهاك البراءة وسط الشواهد

معدلات الطلاق تفوق الزواج في غزة

تصاميم شانيل تجمع بين النعومة والحجم

الدوري الإنكليزي يدخل منعرج اللقاءات المصيرية بين الكبار

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا