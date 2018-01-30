أبرز تغريدات العرب: الحب هو الذي يمنحك العيون

العرب

jamalon@

يقول لك الكاتب جيم رون: "إن لَم يُعجبكَ مكانك قُم بتغييره، فأنت لستَ شجرة!"

mztmimi@

في مجتمعنا الرجل فاضل بالفطرة، والمرأة عليها أن تعمل بجد واجتهاد لتثبت فضيلتها!

alrotayyan@

أي امرأة تحبها هي جميلة.. المقياس الحقيقي والدقيق للجمال هو: الحب. الحب ليس أعمى، كما يقولون.. الحب هو الذي يمنحك العيون!

AlKottob@

إعراض شبابنا عن القراءة مشكلة أكبر من مشكلة البطالة والطلاق وإدمان المخدرات، لأن الجهل هو الطريق السريع لذلك.

mashahed123@

قصة عن الزوجة المثالية في قناة بداية "خالفت زوجها فضربها، وحين حضر أهلها مثلت عليهم أنها سعيدة!" والحضور يمدحون القصة... فن صناعة الجواري.

almousa4aqar@

قاعدة رياضية مشهورة: العب وكأنك في المركز الأول، وتمّرن وكأنك في المركز الثاني..!!يمكنك تطبيقها على كل مشاريعك وأهدافك وستجدها واقعاً ملموساً في نمو أعمالك وتطورها.

hodnnat@

يتقَبْل المُجتَمَع رُؤية امرَأة تتَسّول، لكن لا يتَقبْل رُؤيتُها تُغنّي أو تَعزِف، يتَقّبل رُؤيتُها تَبكِي ولا يتَقبْل سمَاعُ ضَحكتِها عَلى المَلأ.

iijjt@

#هل_النقاب_عادة_أم_عبادة النقاب بدعة وطمس لهوية الإنسان.

ra_t5l@

بعض العرب لا يمكن أن يستوعبوا حقيقة الخبر نظرا لتركيبة عقولهم.

mobeid@

لا تُقاس الراحة برفاهية غرفة النوم، إنما بالقدرة على النوم.

ialshamik@

"الحقيقة غالية.. ويجب أن نحرسها بجيش من الأكاذيب".. ونستون تشرتشل.. ينسب إلى تشرتشل حوالي 3500 كذبة خلال الحرب العالمية الثانية.

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