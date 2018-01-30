أبرز تغريدات العرب: الحب هو الذي يمنحك العيون

jamalon@
يقول لك الكاتب جيم رون: "إن لَم يُعجبكَ مكانك قُم بتغييره، فأنت لستَ شجرة!"
mztmimi@
mztmimi@
في مجتمعنا الرجل فاضل بالفطرة، والمرأة عليها أن تعمل بجد واجتهاد لتثبت فضيلتها!
alrotayyan@
alrotayyan@
أي امرأة تحبها هي جميلة.. المقياس الحقيقي والدقيق للجمال هو: الحب. الحب ليس أعمى، كما يقولون.. الحب هو الذي يمنحك العيون!
AlKottob@
AlKottob@
إعراض شبابنا عن القراءة مشكلة أكبر من مشكلة البطالة والطلاق وإدمان المخدرات، لأن الجهل هو الطريق السريع لذلك.
mashahed123@
mashahed123@
قصة عن الزوجة المثالية في قناة بداية "خالفت زوجها فضربها، وحين حضر أهلها مثلت عليهم أنها سعيدة!" والحضور يمدحون القصة... فن صناعة الجواري.
almousa4aqar@
almousa4aqar@
قاعدة رياضية مشهورة: العب وكأنك في المركز الأول، وتمّرن وكأنك في المركز الثاني..!!يمكنك تطبيقها على كل مشاريعك وأهدافك وستجدها واقعاً ملموساً في نمو أعمالك وتطورها.
hodnnat@
hodnnat@
يتقَبْل المُجتَمَع رُؤية امرَأة تتَسّول، لكن لا يتَقبْل رُؤيتُها تُغنّي أو تَعزِف، يتَقّبل رُؤيتُها تَبكِي ولا يتَقبْل سمَاعُ ضَحكتِها عَلى المَلأ.
iijjt@
iijjt@
#هل_النقاب_عادة_أم_عبادة النقاب بدعة وطمس لهوية الإنسان.
ra_t5l@
ra_t5l@
بعض العرب لا يمكن أن يستوعبوا حقيقة الخبر نظرا لتركيبة عقولهم.
mobeid@
mobeid@
لا تُقاس الراحة برفاهية غرفة النوم، إنما بالقدرة على النوم.
ialshamik@
ialshamik@
"الحقيقة غالية.. ويجب أن نحرسها بجيش من الأكاذيب".. ونستون تشرتشل.. ينسب إلى تشرتشل حوالي 3500 كذبة خلال الحرب العالمية الثانية.
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