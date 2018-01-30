تصاميم شانيل تجمع بين النعومة والحجم

إطلالات تتميز بحيوية في التصميم من خلال ألوانها القوية ميزت عرض دار شانيل وظهرت فيه الورود على رؤوس العارضات مع وشاح من الشبك الأسود.

العرب

المرأة وردة تتفتح بين الأقمشة

باريس- عرضت دار شانيل أزياءها الراقية للموسم المقبل في حديقة فرنسية كلاسيكية تم استحداثها للمناسبة داخل “القصر الكبير”، وقد تزينت بنافورة ماء ونباتات متسلقة وورود حريرية.

ظهرت هذه الورود أيضا على رؤوس العارضات مع وشاح من الشبك الأسود، حيث أراد المدير الإبداعي للدار كارل لاغرفيلد أن تتفتح المرأة كوردة بين أقمشة التول الحريري، والموسلين، والأورغنزا التي زُينت بتطريزات من أحجار اللؤلؤ والكريستال واتخذت شكل ورود نافرة.

تضمن العرض 68 إطلالة استعادت بأسلوب متجدد القطع الأيقونية التي تُشتهر بها شانيل من تايور التويد والمعطف الصيفي الراقي والفساتين الفاخرة التي تلونت بالتدرجات الربيعية المشرقة

. كما ظهرت بعض الإطلالات التي تميزت بحيوية في التصميم من خلال ألوانها القوية.

أكد خبراء الموضة أن الخطوط التي اعتمدها لاغرفيلد في تصاميمه الجديدة جمعت بين النعومة والحجم، وزين ريش النعام الفاخر العديد من التصاميم وأدخل المزيد من اللمسات الأنثوية على إطلالة عروس شانيل التي ارتدت بدلةً بيضاء رافقتها تنورة طويلة ومشلح من الريش.